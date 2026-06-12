Sénégal: Production de pétrole et de gaz - Le pays franchit un nouveau cap

Avec 2,93 millions de barils de pétrole exportés depuis Sangomar et quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) expédiées par le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) en mai 2026, le Sénégal confirme l'accélération de sa production d'hydrocarbures. Plus qu'une performance ponctuelle, ces résultats témoignent de l'installation progressive du pays dans le cercle des producteurs énergétiques de premier plan en Afrique, selon le rapport mensuel de production publié par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Le secteur des hydrocarbures poursuit sa montée en puissance au Sénégal. D'après les données officielles du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, le champ offshore de Sangomar a enregistré, au cours du mois de mai 2026, l'exportation de trois cargaisons de pétrole brut, représentant un volume total de 2,93 millions de barils. Cette performance reflète la bonne tenue des installations de production, dont le niveau élevé de disponibilité permet d'assurer un rythme d'exploitation conforme aux objectifs fixés.

La régularité des chargements et la stabilité des opérations renforcent progressivement la présence du Sénégal sur les marchés internationaux du pétrole. Moins de deux ans après le démarrage de la production, Sangomar s'impose déjà comme un actif stratégique pour l'économie nationale et pour les ambitions énergétiques du pays. Toujours selon le rapport mensuel du ministère, le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, poursuit également sa montée en régime.

Quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été exportées au cours du mois de mai, pour un volume total de 0,66 million de mètres cubes. Ces expéditions confirment la fiabilité des infrastructures de liquéfaction et la bonne coordination des opérations entre les différents partenaires du projet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà des chiffres, c'est surtout la constance des performances qui retient l'attention. Les exportations de pétrole et de gaz s'inscrivent désormais dans une dynamique régulière, signe que les principaux projets énergétiques du pays franchissent progressivement le cap de la phase de démarrage pour entrer dans celle de la production stabilisée.

Les données publiées par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines mettent ainsi en évidence la montée en maturité du secteur. Elles constituent un signal fort pour les investisseurs et les marchés, en confirmant que l'industrie extractive sénégalaise repose désormais sur une capacité opérationnelle éprouvée. À mesure que les volumes se consolident et que les infrastructures gagnent en efficacité, le secteur des hydrocarbures s'affirme comme l'un des moteurs les plus stratégiques de la transformation économique du Sénégal.