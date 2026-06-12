Sénégal: Critères de passage du Cm2 à la sixième - A Matam, des parents s'interrogent

Le décret n°2026-1112 du 21 mai 2026 crée le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), un diplôme unique sanctionnant la fin du cycle élémentaire au Sénégal, et supprime le concours d'entrée en classe de Sixième. En pratique, cette réforme pourrait améliorer le taux de passage au moyen et réduire les inégalités liées aux examens préliminaires.

À quelques jours de l'examen prévu pour les 17 et 18 juin 2026, en attendant l'émission de l'acte administratif (arrêté) définissant les modalités, des parents s'interrogent sur les critères de passage du Cm2 à la sixième. Lors d'un comité régional de développement sur les examens scolaires, des parents ont questionné « la possibilité de transition automatique vers la Sixième après la suppression du concours, se demandant si cela dépend du succès au Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) ou aussi de la moyenne annuelle des compositions, sans nécessité d'obtenir le diplôme ».

Aujourd'hui, au moment où nous parlons, on ne sait pas encore ce qui est proposé et on attend que l'arrêté soit publié pour comprendre... Du côté des autorités de l'éducation, on informe que « la question a été traitée entre acteurs et des décisions ou des propositions ont été faites au niveau de l'autorité centrale qui prendra la mesure ».

Toujours est-il qu'avant la suppression de l'entrée sixième, des académies se fondant sur l'obligation de la scolarisation de 10 ans, avec la loi 2004-37, qui dit qu'un élève doit faire tout son cursus jusqu'à la troisième sans être exclu, s'appuyaient sur cette loi pour faire passer les bons élèves qui réussissaient au Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) sans avoir obtenu l'entrée en sixième , vers le moyen.

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En parallèle, au discours d'aujourd'hui, ne serait-ce que cette dimension réglementaire, la suppression se justifie. Pour l'inspecteur d'académie de Matam, « auparavant, c'était la loi de la place, la loi du nombre. Il n'y avait pas beaucoup de collèges, il fallait sélectionner pour filtrer. Maintenant qu'il n'y a plus cela. Et, nous sommes aussi dans l'approche par les compétences » !

Au demeurant, la proposition de supprimer le concours d'entrée en Sixième est un tournant important, car cette mesure vise à réduire les obstacles à la persévérance scolaire et à harmoniser le système avec les exigences actuelles de développement durable et le plan Sénégal 2050. Cela va dans le sens d'un système plus inclusif, moins compétitif à un âge trop précoce, et qui valorise la progression naturelle des élèves.

Le certificat unique qui clôture le cycle élémentaire permet de standardiser les évaluations et de limiter des distinctions trop précoces qui creusaient les inégalités. Seulement, le fait que les conditions précises de passage restent à définir soulève des questions pratiques : comment concilier réussite au diplôme final et progression des élèves.