Sénégal: Nomination de quatre nouveaux superviseurs adjoints de la coalition « Diomaye président » - Diomaye passe de président d'honneur à chef de file

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé hier, jeudi 11 juin, à quelques réaménagements au sein de la coalition « Diomaye Président ». Dans une note adressée à la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré, et rendue publique le même jour, le chef de l'État a annoncé la nomination de nouveaux superviseurs adjoints. Il s'agit de Serigne Guèye Diop, El Hadj Abdourahmane Diouf, Fally Seck et Aldiouma Sow. Toutefois, cette initiative du chef de l'État soulève des interrogations au regard de l'engagement qu'il avait pris le 3 avril 2024 lors de sa première adresse à la Nation, à la veille de la célébration de la fête de l'Indépendance.

À cette occasion, celui qui était alors secrétaire général de Pastef avant son accession à la magistrature suprême avait officialisé sa démission de la direction du parti afin, selon ses propres termes, « d'être au-dessus de la mêlée » et de se consacrer pleinement à sa mission de « bâtir un Sénégal florissant et juste pour tous ». En signant personnellement l'acte de nomination des nouveaux responsables de la coalition « Diomaye Président », le chef de l'État, jusque-là présenté comme président d'honneur de cette structure, semble désormais assumer un rôle plus actif dans son animation et son organisation. Cette implication directe peut être interprétée comme un virage à 180 degrés par rapport à son positionnement initial, afin d'exercer davantage de leadership au sein de cette coalition qui l'a porté au pouvoir.