Sénégal: Nomination de quatre nouveaux superviseurs adjoints de la coalition « Diomaye président » - Après le congrès de Pastef, Diomaye muscle le staff de sa coalition

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé, hier jeudi 11 juin, à un réaménagement de la coalition « Diomaye Président », quelques jours seulement après la reconduction d'Ousmane Sonko à la tête de Pastef lors du premier congrès ordinaire du parti. Dans une note adressée à la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré, le chef de l'État a annoncé la nomination de quatre nouveaux superviseurs adjoints : Serigne Guèye Diop, El Hadj Abdourahmane Diouf, Fally Seck et Aldiouma Sow.

La reconduction à l'unanimité de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko à la tête du parti Pastef, lors du premier congrès ordinaire de cette formation politique tenu les 5 et 6 juin derniers, ne semble pas être passée inaperçue aux yeux du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En effet, cinq jours après ce plébiscite, le chef de l'État a opéré quelques réaménagements au sein de la coalition « Diomaye Président ».

Dans une note adressée à la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré, et rendue publique hier, jeudi 11 juin, le président de la République a procédé au renforcement de la structuration de la coalition qui l'a conduit au pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle de 2024, à travers la nomination de nouveaux superviseurs adjoints.

Parmi les responsables promus figurent notamment l'actuel ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, nommé superviseur adjoint chargé des structures et de la massification. Son collègue El Hadj Abdourahmane Diouf, également membre influent de « Diomaye Président », a été désigné superviseur adjoint chargé des stratégies et de la communication. Quant à Fally Seck et Aldiouma Sow, ils ont été respectivement promus superviseur adjoint chargé de l'administration et de la logistique, et superviseur adjoint chargé des questions électorales.

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Jusqu'ici responsable des élections du parti Pastef, Aldiouma Sow, qui s'est fait remarquer ces derniers jours à travers des prises de position critiques à l'encontre de certaines décisions de la direction de son parti, marque ainsi officiellement sa prise de distance avec ses camarades patriotes.

Auparavant, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tenu à exprimer, dans cette note officielle, sa satisfaction à l'endroit de l'ensemble des leaders de « Diomaye Président » pour leur engagement dans l'animation et l'implantation de la coalition à travers les différentes localités du pays. « Je constate également les avancées positives dans le cadre de la structuration de la coalition », a souligné le chef de l'État, avant d'inviter les responsables à poursuivre cette dynamique en continuant d'investir le terrain.