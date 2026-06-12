Sénégal: Education - La Cosydep appelle à refonder l'école

À l'approche des examens nationaux, la COSYDEP appelle à un climat serein pour les candidats. Après une année scolaire marquée par 150 heures de grève, la coalition estime que le retour au dialogue doit désormais s'accompagner d'une réflexion approfondie sur l'avenir du système éducatif sénégalais.

Dans une déclaration rendue publique hier, jeudi 11 juin, la COSYDEP rappelle que l'année 2025-2026 a été marquée par d'importantes perturbations, avec près de 150 heures de grève ayant affecté le fonctionnement normal des établissements scolaires. Pour la coalition, la signature d'un protocole d'accord entre l'État et les syndicats d'enseignants a toutefois permis d'éviter une crise plus profonde et de préserver le calendrier des examens nationaux. Une illustration, selon elle, de l'importance du dialogue social dans la gestion des défis éducatifs.

Alors que les premières épreuves du CFEE sont prévues dès le 17 juin, suivies du Baccalauréat général et du BFEM, la COSYDEP appelle à une mobilisation générale pour offrir aux candidats un environnement favorable à la réussite. « Cette période d'évaluation exige de garantir des conditions favorables à la réussite et de prévenir toute forme de perturbation susceptible d'affecter l'équilibre émotionnel des candidats », souligne l'organisation.

Au-delà de ces échéances immédiates, la COSYDEP attire l'attention sur plusieurs défis qui continuent de fragiliser les performances du système éducatif. Elle pointe notamment « l'impact des tensions sociopolitiques » sur le climat scolaire et le bien-être des apprenants. Elle s'inquiète également de la fluctuation des résultats aux examens nationaux. Les données du Rapport d'État du système éducatif national (RESEN 2012-2022) montrent, selon elle, que les acquis restent « fragiles » malgré les efforts consentis. Les taux de réussite enregistrés ces dernières années révèlent une évolution irrégulière qui interroge la capacité du système à maintenir durablement des performances satisfaisantes.

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Face à ce constat, la COSYDEP plaide pour une refondation méthodique du secteur éducatif. « La réponse à cette demande sociale doit être bâtie dans une approche holistique, inclusive, décloisonnée et mieux articulée, en tirant pleinement profit de l'évaluation des expériences antérieures (ÉGEF 1981, CNAES 2013, ANEF 2014), des productions alternatives et des grandes vacances scolaire », rapporte le document.

Pour la coalition, cette transformation doit porter à la fois sur les programmes d'enseignement, les méthodes d'évaluation, la formation des enseignants, la gouvernance du système et les mécanismes de résilience face aux crises. « L'enjeu principal est de construire un consensus national en faveur de politiques éducatives qui traversent les régimes politiques et renforcent le dialogue des offres éducatives », soutient la COSYDEP.