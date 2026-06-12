Afrique de l'Ouest: Le pays obtient 38,5 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

Dans le but de financer son budget, l'Etat du Togo a obtenu ce vendredi 12 juin 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme 38,5 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans.

Selon UMOA-Titres, le montant qui mis en adjudication était de 35 milliards FCFA. L'émetteur a reçu des soumissions globales de 89,408 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 255,45%.

Le montant des soumissions retenu est de 38,5 milliards FCFA (pris exclusivement sur les obligations) et celui rejeté à 50,908 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 43,06 %.

Les investisseurs qui ont vu leurs soumissions retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,40% pour les obligations de 3 ans, 7,33% pour celles de 5 ans et 7,49% pour celles de 7 ans.

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Le remboursement du capital des obligations se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 15 juin 2029 pour celles ayant une durée de 3 ans, au 15 juin 2031 pour celles de 5 ans et au 15 juin 2033 pour celles de 7 ans. Quant au paiement des intérêts de ces obligations, l'émetteur compte le faire annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé de 6,15% pour les obligations de 3 ans, 6,35% pour celles de 5 ans et 6,50% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.