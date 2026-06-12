Tunisie Sucre - L'investisseur libyen Nouri Salem perd le contrôle de l'entreprise

La société Tunisie Sucre, implantée dans la zone industrielle de Bizerte, a perdu le contrôle de son principal actionnaire, l'homme d'affaires libyen Nouri Abdessamad Salem, au profit de ses créanciers, à l'issue d'une procédure judiciaire liée à sa situation financière difficile.

Selon des informations publiées par Africa Intelligence, cette évolution intervient dans un contexte de lourds déséquilibres financiers accumulés depuis plusieurs années. L'entreprise, créée en 2007 et spécialisée dans le raffinage du sucre brut, fait face à une dette importante et à des interruptions répétées de son activité industrielle, selon la même source.

D'après la même source, l'investisseur libyen détenait environ 90 % du capital de la société et avait engagé plusieurs tentatives de restructuration financière et de rééchelonnement de la dette. Toutefois, ces efforts n'ont pas permis de rétablir durablement la situation de l'entreprise.

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La procédure judiciaire engagée pour tenter de relancer l'activité a finalement conduit à un changement de gouvernance, avec un transfert du contrôle opérationnel aux créanciers de la société. Ceux-ci sont désormais chargés d'assurer la gestion des intérêts financiers restants et de stabiliser la situation de l'unité industrielle, toujours selon Africa Intelligence. Ce basculement marque une étape importante pour Tunisie Sucre, entreprise installée au Parc des activités économiques de Bizerte, et ouvre une nouvelle phase dans la restructuration de cet actif industriel stratégique du secteur agroalimentaire tunisien.