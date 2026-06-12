Tunisie: Bizerte - Maîtrise d'un incendie forestier à Remel après plus de cinq heures d'intervention

Les équipes d'intervention relevant de la commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles et d'organisation des secours du gouvernorat de Bizerte ont réussi, tôt vendredi matin, à maîtriser l'incendie qui s'était déclaré jeudi soir dans la zone ouest de la forêt de Remel, au niveau du site du refuge de la Grande plage de Remel.

Selon les autorités régionales, le feu a pu être circonscrit après plus de cinq heures d'efforts continus, permettant de limiter sa propagation au couvert forestier. Le directeur régional de la protection civile, le colonel Hassen El Ayenoubli, a indiqué qu'une équipe de surveillance reste mobilisée sur le terrain afin d'assurer les opérations de refroidissement et de prévenir toute reprise du feu. Il a précisé que les superficies touchées sont estimées à environ 1,5 hectare de forêt, sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels publics.

L'intervention a mobilisé les unités de la protection civile, les services forestiers, la garde forestière, la direction régionale de l'équipement ainsi que les forces de sécurité. Les municipalités de Menzel Abderrahmane, Menzel Jemil et Bizerte ont également été engagées, en coordination avec la délégation concernée, l'armée nationale, des bénévoles de la protection civile et le Croissant-Rouge tunisien.

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Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub, président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, avait activé le plan « vert » de secours dès le déclenchement de l'incendie, permettant la mobilisation rapide de moyens humains et logistiques importants, notamment des camions-citernes, des engins de terrassement et divers équipements spécialisés. Les autorités poursuivent les opérations de suivi sur le terrain afin de sécuriser totalement la zone.