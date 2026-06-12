Cote d'Ivoire: BURIDA - Plus de 299 millions FCFA redistribués aux créateurs et ayants droit en juin 2026

Dr Ehouman Maxime, directeur de la répartition du Bureau ivoirien du droits d'auteur (Burida) a annoncé la mise en répartition de plus de 299 millions de FCFA au profit des créateurs, artistes et ayants droit lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 12 juin 2026 à son siège provisoire situé à Abidjan-Cocody Angré.

Cette rencontre avec les médias a permis à la direction de l'institution de présenter les détails de la répartition prévue pour le 15 juin 2026 ainsi que les montants destinés aux différentes catégories de bénéficiaires.

Selon les chiffres communiqués, le montant global mis en répartition s'élève à 299 615 581 FCFA. Cette enveloppe comprend 195 339 865 FCFA au titre des droits d'auteur et 104 275 716 FCFA au titre des droits voisins. Les sommes concernent notamment les droits de reproduction mécanique (DRM), les séances occasionnelles (SO) et les revenus issus des Call Ring Back Tones (CRBT).

Les périodes d'exploitation prises en compte couvrent les mois de janvier, février et mars 2026 pour les droits de reproduction mécanique et les séances occasionnelles. Concernant les droits liés aux Call Ring Back Tones, les montants répartis proviennent des exploitations enregistrées en septembre 2025 auprès de l'opérateur Orange.

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Dr Ehouman Maxime a également indiqué que cette répartition concerne les oeuvres de plusieurs catégories artistiques. La musique est particulièrement concernée par les droits classiques, tandis que les oeuvres audiovisuelles, littéraires, dramatiques et visuelles figurent parmi celles dont les droits étaient en attente de déclaration et qui remplissent désormais les critères de répartition.

Comparativement aux années précédentes, les chiffres traduisent une certaine stabilité des montants redistribués. En juin 2025, le montant net à répartir s'élevait à plus de 315 millions de FCFA, contre un peu plus de 143 millions de FCFA en juin 2024. Pour l'exercice 2026, ce sont au total 2 766 bénéficiaires qui recevront leur part des droits collectés.

A l'en croire, le classement des principaux bénéficiaires révèle que le plus important montant au titre des droits d'auteur atteint plus de 4 millions de FCFA pour un auteur-compositeur.

Plusieurs artistes du domaine de l'art dramatique figurent également parmi les cinq premiers bénéficiaires. Du côté des droits voisins, les montants les plus élevés oscillent entre 1,4 et près de 2 millions de FCFA.

Fan zones et retransmissions publiques : les artistes ne doivent pas être oubliés

Au cours de cette conférence, le chef du service des séances occasionnelles, Camara Ousmane, a profité de l'occasion pour sensibiliser les organisateurs de spectacles et les promoteurs d'événements. Avec la Coupe du monde de football actuellement en cours aux États-Unis, il a rappelé que toute organisation de fan zones ou de rassemblements impliquant la diffusion d'oeuvres de l'esprit nécessite une autorisation préalable du BURIDA.

Il a également annoncé l'aménagement de tarifs préférentiels afin de faciliter les démarches des promoteurs tout en garantissant une juste rémunération des créateurs. « Le droit d'auteur, c'est le salaire de l'artiste », a-t-il insisté, invitant les organisateurs à s'acquitter des redevances dues pour contribuer à la valorisation du travail des créateurs.

À travers cette nouvelle opération de répartition, le BURIDA réaffirme ainsi son engagement en faveur de la protection des oeuvres et de l'amélioration des revenus des artistes et ayants droit en Côte d'Ivoire.