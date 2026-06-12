Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Les pèlerins ivoiriens invités par l'Arabie saoudite expriment leur profonde gratitude

De retour des lieux saints de l'islam après l'accomplissement du Hadj 2026, des pèlerins ivoiriens ayant bénéficié de la prise en charge offerte par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées ont été reçus, le 11 juin 2026, par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire, SEM Saad Bakheat Alqathami.

La rencontre s'est tenue à la résidence diplomatique saoudienne située à Abidjan-Cocody. L'information a été relayée par la représentation diplomatique du Royaume à travers sa page officielle sur le réseau social X.

Cette réception a constitué un moment privilégié d'échanges entre le diplomate saoudien et les bénéficiaires de cette initiative royale qui permet chaque année à des milliers de musulmans du monde entier d'effectuer le pèlerinage à La Mecque dans les meilleures conditions. Les pèlerins ivoiriens ont saisi cette occasion pour exprimer leur profonde reconnaissance au Serviteur des Deux Saintes Mosquées ainsi qu'à Son Altesse Royale le Prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite.

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Ils ont également adressé leurs sincères remerciements au gouvernement et au peuple saoudiens pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé tout au long de leur séjour dans les lieux saints. Les bénéficiaires ont salué la qualité de l'organisation mise en place par les autorités saoudiennes ainsi que les importants moyens humains, logistiques et matériels déployés pour assurer le bon déroulement du pèlerinage.

Selon les témoignages recueillis, les conditions d'hébergement, de transport et d'encadrement ont permis aux fidèles d'accomplir leurs rites dans un climat de sérénité, de sécurité et de recueillement spirituel.

Les pèlerins ont particulièrement souligné les efforts constants du Royaume pour améliorer l'expérience des Hôtes d'Allah et faciliter l'accomplissement des différents rites du Hadj. Ils ont estimé que cette initiative de prise en charge témoigne de l'engagement des autorités saoudiennes en faveur de la communauté musulmane internationale.

À travers cette audience, l'ambassadeur Saad Bakheat Alqathami a réaffirmé les liens d'amitié et de coopération qui unissent le Royaume d'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire, tout en mettant en lumière l'importance accordée au bien-être des pèlerins venus des quatre coins du monde.