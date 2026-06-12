La Côte d'Ivoire aborde une étape importante dans sa politique de préservation et de gestion durable des ressources forestières.

Réunis à Abidjan, le 12 juin 2026, dans le cadre de la première session du Comité conjoint de mise en oeuvre (CCMO) de l'Accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois (APV-FLEGT), les autorités ivoiriennes et l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une exploitation responsable des ressources forestières.

Cette première réunion du CCMO a permis d'adopter une feuille de route et un calendrier de mise en oeuvre de l'accord, avec pour objectif l'émission des premières autorisations FLEGT à l'horizon 2029. Ces licences garantiront la légalité du bois ivoirien exporté vers le marché européen.

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Présidée par le ministre des Eaux et Forêts, Assahoré Konan Jacques, la rencontre a également validé plusieurs chantiers prioritaires, notamment le développement du Système de Vérification de la Légalité (SVL). Cet outil stratégique vise à assurer la traçabilité du bois tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'exploitation jusqu'à la commercialisation sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. Sa mise en place devrait contribuer à lutter contre l'exploitation illégale des ressources forestières et à renforcer la crédibilité de la filière bois ivoirienne.

Au cours des échanges, le ministre a rappelé que l'APV-FLEGT s'inscrit dans la vision du gouvernement, portée à travers la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d'Extension des Forêts (SPREF), qui ambitionne de porter le taux de couverture forestière nationale à au moins 20 % d'ici à 2030. Cette politique est complétée par la Stratégie de Valorisation des Produits Forestiers (SVPF), destinée à garantir un approvisionnement durable des marchés en produits forestiers issus d'une exploitation responsable.

Selon Assahoré Konan Jacques, l'accord constitue un levier de transformation du secteur forestier. Il devrait favoriser une meilleure gouvernance, renforcer la transparence dans les échanges commerciaux et promouvoir une valorisation durable des ressources naturelles. Sa mise en oeuvre contribuera également à améliorer la compétitivité des entreprises du secteur, à accroître les recettes de l'État et à soutenir les engagements climatiques de la Côte d'Ivoire.

La réussite de cette initiative reposera sur l'implication de l'ensemble des parties prenantes. L'administration publique, le secteur privé, la société civile ainsi que les communautés locales sont appelés à travailler en synergie pour garantir la légalité des exportations de bois et assurer l'application effective des réformes engagées.

Présent à cette rencontre, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Irchad Ramiandrasoa Razaaly, a salué les avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire dans la mise en oeuvre de l'APV-FLEGT. Il a également félicité les autorités ivoiriennes, le secteur privé, la société civile et les communautés locales pour leur mobilisation en faveur d'une gestion durable des ressources forestières.

À travers cette nouvelle étape, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de concilier développement économique, préservation de l'environnement et gestion durable de son patrimoine forestier.