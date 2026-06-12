Dans un contexte de relance économique, le Niger renforce ses capacités de financement.

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a accordé à l'État du Niger un financement de 250 millions d'euros, soit environ 164 milliards de FCFA, destiné à soutenir le programme de relance économique du pays.

L'annonce de la finalisation de cette opération financière a été faite dans un communiqué publié le 10 juin 2026 par Nab Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil en services financiers. La société a indiqué avoir co-arrangé la transaction aux côtés de Coris Bank Niger.

Ce financement, accordé à travers le ministère nigérien de l'Économie et des Finances, s'inscrit dans une stratégie visant à accélérer la reprise économique et à soutenir les secteurs clés du développement national. Les ressources mobilisées serviront notamment à financer des projets prioritaires dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la santé et des infrastructures.

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L'opération devrait également contribuer au renforcement du tissu économique national, en particulier à travers un soutien accru aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'aux petites et moyennes industries (PMI).

« La finalisation de cette facilité de 250 millions d'euros constitue une étape importante dans la mobilisation de ressources au service du programme de relance économique du Niger. Elle traduit la capacité de l'État à travailler avec des partenaires financiers crédibles pour soutenir des secteurs stratégiques de développement, dans un cadre structuré et conforme aux priorités nationales », a déclaré le Dr Maman Laouali Abdou Rafa, ministre de l'Économie et des Finances.

Selon Nab Consulting, la structuration de ce financement repose sur l'identification de flux de recettes d'exportation éligibles, affectés et sécurisés au profit d'Afreximbank. Ce mécanisme a permis de renforcer la solidité de la transaction tout en offrant au prêteur les garanties nécessaires.

Pour le président de Nab Consulting, le Dr Ismael Kamara, cette opération illustre la capacité croissante des pays africains à accéder à des financements innovants et structurés.

« Cette opération marque une étape importante dans la capacité des États africains à mobiliser des financements structurés sur la base de mécanismes de sécurisation crédibles », a-t-il affirmé.

Le communiqué souligne par ailleurs que Nab Consulting, fondé et dirigé par le Dr Ismael Kamara, expert financier international fort de plus de 26 années d'expérience, dispose d'une solide expertise dans la structuration de financements en Afrique.

Au cours des trois dernières années, le cabinet a structuré ou accompagné la structuration de 29 transactions, finalisées ou en cours de finalisation, pour un montant cumulé estimé à 2,93 milliards d'euros, soit près de 1 922 milliards de FCFA.

Ces opérations ont été réalisées dans plusieurs pays africains, notamment le Niger, la Guinée, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Burundi, la Mauritanie, le Cameroun et la Sierra Leone.