En visite au centre de gestion intégrée des opérations de la Sodeci, le ministre Djibril Ouattara a salué une transformation numérique qui améliore l'accès à l'eau et aux services.

Le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a effectué, le 11 juin 2026, une visite au Centre de gestion intégrée des opérations (Cgio) de la Sodeci, à la Riviera Palmeraie. Une immersion au coeur du dispositif technologique de l'entreprise, qui met en lumière les avancées de la transformation numérique dans la gestion du service public de l'eau en Côte d'Ivoire.

Leader depuis 1960 dans la production et la distribution d'eau potable, la Sodeci s'appuie désormais sur des outils numériques avancés pour piloter en temps réel ses infrastructures, renforcer sa relation client et anticiper les besoins futurs. Le ministre a découvert les systèmes de supervision des réseaux, les solutions digitales destinées aux usagers ainsi que des projets innovants liés à l'Internet des objets (IoT), avec déjà 32 727 objets connectés déployés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La société a également engagé une feuille de route ambitieuse autour de l'intelligence artificielle (Ia). Notamment avec le chatbot « Marcel'IA », destiné à améliorer l'efficacité opérationnelle et les délais de traitement des incidents. Selon les responsables de l'entreprise, 55% des paiements sont désormais effectués via les canaux digitaux, au bénéfice de plus de 2,3 millions de clients.

Au terme de la visite, Djibril Ouattara s'est félicité des performances observées, saluant « une transformation numérique en marche » dont les retombées sont déjà perceptibles sur la qualité du service. « Quand on regarde la croissance de la production et de la consommation de l'eau corrélée au chiffre d'affaires, cela signifie qu'il y a moins de pertes d'eau et un accès plus inclusif pour les citoyens », a-t-il déclaré.

Le ministre a particulièrement encouragé les efforts de la Sodeci dans l'intégration de l'Ia depuis 2025 pour optimiser la prise de décision et accélérer les interventions techniques.

« In fine, c'est l'Ivoirien qui sera servi, dépanné dans les meilleurs délais et qui bénéficiera d'une continuité de service », a-t-il insisté.

Dans un moment empreint d'émotion, Djibril Ouattara a également rappelé son attachement personnel à l'entreprise qu'il considère comme sa « première maison professionnelle ».

« Je suis venu, aujourd'hui, non pas seulement en tant qu'un ministre, mais en tant qu'un fils reconnaissant qui revient à la maison », a-t-il confié, rendant hommage au directeur général, Dominique Dacruz, qu'il présente comme un mentor ayant forgé sa culture de la décision et de l'innovation. Permettez-moi de commencer par là où tout a commencé.

« C'est en 1988 que je franchis pour la première fois les portes de la Sodeci, en tant qu'élève ingénieur, encore incertain de ma propre valeur. C'est là que j'ai rencontré Dominique Dacruz -- que j'appelle encore aujourd'hui mon maître, et que je suis fier de saluer ici comme directeur général », à rappelé le ministre

Pour le directeur général de la Sodeci, Dominique Dacruz, cette visite constitue un signal fort dans la dynamique d'amélioration continue de l'entreprise. « Grâce à l'Intelligence artificielle, nous pouvons identifier en seulement trois secondes, les causes des dysfonctionnements et réduire considérablement les délais d'intervention », a-t-il expliqué, tout en saluant le retour « d'un enfant de la maison ».