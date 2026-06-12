Cote d'Ivoire: Littérature - « Grouille et Brille » de Fousseni Diakité, un message de motivation pour la jeunesse ivoirienne

Intitulé « Grouille et brille », sous-titré La voie de l'excellence par l'effort, cet ouvrage de 98 pages réparties en 15 chapitres est publié aux éditions Impact. Il a été présenté au public lors d'une cérémonie organisée dans la soirée du jeudi 11 juin 2026 à Sococé II-Plateaux.

À travers ce livre, l'auteur adresse un message fort à la jeunesse ivoirienne et africaine. Il encourage les jeunes à faire du travail, de la discipline et de l'intégrité les fondements essentiels de leur réussite.

L'ouvrage propose une réflexion approfondie sur les défis actuels auxquels les jeunes sont confrontés, notamment la tentation de la facilité, le mythe du succès rapide et l'influence grandissante des réseaux sociaux. Il insiste sur la nécessité de faire preuve d'effort, de patience et de persévérance afin de construire un avenir durable.

Enrichi de témoignages inspirants et de conseils pratiques, le livre se présente comme un véritable guide vers l'excellence et l'épanouissement personnel.

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Originaire de Divo, Fousseni Diakité considère ce premier ouvrage comme une boussole destinée aux jeunes en quête de repères et d'une définition personnelle de la réussite.

« Cet ouvrage est une exhortation adressée à toute une génération. Il faut se battre avec courage et détermination. Le véritable succès appartient à ceux qui acceptent de tomber, de se relever et de persévérer », a-t-il déclaré lors des échanges avec les invités venus découvrir ses motivations ainsi que les messages véhiculés par son livre.

L'entrepreneur-écrivain souligne également que l'échec ne doit pas être perçu comme une fin, mais plutôt comme une opportunité de rebondir. Il conseille par ailleurs de s'entourer de personnes partageant les mêmes ambitions : « Il est essentiel d'évoluer aux côtés de personnes qui poursuivent les mêmes objectifs que vous. »