Tunisie: Dix plages à découvrir absolument cet été, entre eaux turquoise, nature et détente

À l'entrée de la saison estivale, le littoral tunisien attire déjà les premiers vacanciers. Long de plus de 1 300 km, il offre une diversité rare en Méditerranée : plages urbaines animées, criques sauvages, îles préservées ou encore stations touristiques parfaitement équipées. Tour d'horizon de dix plages emblématiques, choisies pour la qualité de leurs eaux, leur cadre naturel et l'expérience qu'elles proposent aux visiteurs.

Avec l'arrivée de la mi-juin et la montée progressive des températures, la Tunisie entre dans sa pleine saison touristique. Sur les réseaux sociaux comme dans les agences de voyage, la même question revient : où passer l'été ? Le pays dispose d'un atout majeur, souvent sous-estimé : un littoral d'une grande richesse, capable de satisfaire aussi bien les amateurs de farniente que les passionnés de nature. Voici une sélection de La Presse de Tunisie de dix plages qui illustrent cette diversité.

Kélibia - El Mansoura : l'une des eaux les plus claires du pays

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Située dans le Cap Bon, la plage d'El Mansoura à Kélibia est régulièrement citée parmi les plus belles du littoral tunisien. Sa réputation repose d'abord sur la transparence de ses eaux, souvent décrites comme parmi les plus limpides du pays. Le site se distingue également par son sable fin et la présence du fort de Kélibia en arrière-plan, qui ajoute une dimension historique au paysage. L'endroit attire autant les familles que les amateurs de baignade dans un cadre encore relativement préservé.

Hammamet : la plage classique du tourisme tunisien

Hammamet demeure une valeur sûre du tourisme balnéaire. Sa force réside dans l'équilibre entre accessibilité, infrastructures et animation. Hôtels, restaurants, activités nautiques et vie nocturne structurent un espace pensé pour les visiteurs. Si elle est plus fréquentée que d'autres plages, elle reste une destination de référence pour ceux qui recherchent confort et services complets.

Djerba - Sidi Mahrez : douceur et baignade en eaux peu profondes

Au sud-est du pays, l'île de Djerba propose une expérience différente. La plage de Sidi Mahrez est appréciée pour ses longues étendues de sable et ses eaux peu profondes, particulièrement adaptées aux familles. Le climat stable et chaud, associé à une ambiance globalement paisible, en fait une destination prisée pour les séjours prolongés.

Mahdia : une mer limpide et une atmosphère plus discrète

Mahdia séduit par sa simplicité. Ici, pas de surdéveloppement touristique massif, mais une ville côtière qui a su préserver son identité. Les eaux y sont réputées propres et calmes, et la proximité de la médina ajoute un intérêt culturel à l'expérience balnéaire. Une destination souvent choisie par ceux qui fuient les stations trop fréquentées.

Tabarka : entre mer, rochers et forêts

Dans le nord-ouest, Tabarka offre l'un des paysages les plus singuliers du pays. Falaises, pins et eaux profondes composent un décor propice à la plongée et au snorkeling. La région attire particulièrement les amateurs de nature et de tranquillité, loin des grandes stations balnéaires du centre et du sud.

Sousse - Port El Kantaoui : énergie et confort touristique

Sousse et sa marina de Port El Kantaoui représentent l'un des pôles touristiques les plus dynamiques du pays. L'offre y est complète : plages aménagées, activités nautiques, restaurants et infrastructures hôtelières importantes. C'est une destination tournée vers le tourisme international et les séjours actifs.

Bizerte - Rimel et Cap Angela : un littoral encore discret

Au nord, Bizerte offre un littoral encore relativement préservé. La plage de Rimel et les environs du Cap Angela, point le plus septentrional de l'Afrique, se distinguent par leur caractère naturel. Le mélange entre mer, forêts et reliefs doux donne à la région une identité particulière, encore loin du tourisme de masse.

Kerkennah : la mer du calme absolu

Les îles Kerkennah, au large de Sfax, proposent une expérience radicalement différente. Ici, la mer est peu profonde et presque immobile, créant une atmosphère de calme rare. L'archipel est apprécié pour son authenticité, son rythme lent et son absence de grandes infrastructures touristiques.

Nabeul : une alternative familiale et accessible

Proche de Tunis, Nabeul propose des plages faciles d'accès et adaptées aux familles. Moins médiatisée que Hammamet, la région reste une option pratique pour les courts séjours. Son environnement local, marqué par l'artisanat et les marchés, complète l'expérience balnéaire.

Korbous : entre falaises et criques sauvages

Finalement et non moins important, Korbous offre un littoral spectaculaire où la montagne plonge directement dans la mer. Ses criques isolées et son environnement préservé en font une destination plus confidentielle. Connue aussi pour ses sources thermales, la zone attire ceux qui recherchent une expérience naturelle et silencieuse.

À l'aube de la haute saison estivale, la Tunisie confirme la richesse de son littoral et la diversité de ses expériences balnéaires. Des plages très équipées aux criques sauvages, en passant par des îles paisibles ou des stations touristiques dynamiques, chaque région propose une ambiance distincte. Ce qui ressort de ce panorama, c'est surtout une évidence : la plage en Tunisie n'est jamais la même, mais elle reste toujours accessible, vivante et profondément liée au rythme de la Méditerranée.