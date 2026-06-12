Tunisie: L'AHK Tunisie réaffirme son engagement en faveur du partenariat économique tuniso-allemand

La Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK Tunisie) a tenu, jeudi 11 juin 2026 à Tunis, sa 47e Assemblée générale ordinaire, en présence de ses membres, partenaires institutionnels et principaux acteurs de l'écosystème économique tuniso-allemand.

La rencontre a été ouverte par le président de l'AHK Tunisie, Ghazi El Biche, en présence de l'ambassadrice d'Allemagne en Tunisie, Elisabeth Wolbers. Cette réunion annuelle a permis de dresser le bilan des activités et réalisations de l'année 2025, de présenter les perspectives de développement de la Chambre et de réaffirmer son engagement en faveur du renforcement des relations économiques entre la Tunisie et l'Allemagne.

Cette 47e édition a également constitué un espace d'échange et de réflexion autour des principaux défis économiques, nationaux et géopolitiques auxquels la Tunisie est confrontée. Dans un contexte marqué par la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales et l'essor du nearshoring, les entreprises allemandes continuent de considérer la Tunisie comme une destination d'investissement stratégique.

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Selon l'AHK Tunisie, cette dynamique se reflète dans plusieurs indicateurs encourageants. L'Allemagne a conservé sa position de deuxième investisseur étranger en Tunisie en 2025, tandis que l'excédent commercial tunisien avec l'Allemagne a dépassé les 771 millions d'euros au cours de la même année.

À l'issue de l'Assemblée générale, l'AHK Tunisie a organisé un débat de haut niveau autour du thème : « La Tunisie : compétences et compétitivité, aujourd'hui et demain ». La rencontre s'est tenue en présence de Mhamed Ben Abid, directeur général du Suivi et de l'Évaluation des réformes du climat des affaires, ainsi que de Jalel Tebib, directeur général de la FIPA et directeur général par intérim de la Tunisia Investment Authority (TIA). Les échanges ont porté sur les principaux leviers de compétitivité de l'économie tunisienne et sur les moyens de renforcer l'adéquation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises.

À cette occasion, Jörn Bousselmi, directeur général de l'AHK Tunisie et membre exécutif du comité directeur, a présenté un aperçu des premiers résultats de l'enquête annuelle menée auprès des entreprises allemandes implantées en Tunisie. À travers cette rencontre, l'AHK Tunisie a réaffirmé son rôle de passerelle entre les économies tunisienne et allemande, avec pour objectif de favoriser un environnement propice à l'investissement, à l'innovation et à une croissance durable.