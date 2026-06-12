Afrique: Facebook, Instagram et WhatsApp perturbés par une panne affectant les services de Meta

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger ont été touchés vendredi 12 juin 2026 par une panne ayant perturbé l'accès aux services de Meta pour des milliers d'utilisateurs à travers le monde.

Selon plusieurs plateformes de suivi des incidents numériques et des médias spécialisés, les utilisateurs ont signalé des difficultés de connexion, l'impossibilité de rafraîchir leurs fils d'actualité, d'accéder à certaines fonctionnalités ou encore d'envoyer des messages via les applications du groupe Meta. Les premiers signalements ont commencé à se multiplier dans l'après-midi, affectant simultanément Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. De nombreux internautes ont indiqué ne plus pouvoir accéder normalement à leurs comptes ou utiliser certaines fonctionnalités essentielles des plateformes.

À l'heure de publication, Meta n'avait pas encore communiqué officiellement sur l'origine de l'incident. Le groupe n'avait pas non plus précisé l'étendue exacte de la panne ni le délai nécessaire au rétablissement complet des services.Cette interruption intervient alors que les plateformes de Meta figurent parmi les services numériques les plus utilisés au monde. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger rassemblent plusieurs milliards d'utilisateurs et jouent un rôle central dans les communications personnelles, professionnelles et commerciales.

Les pannes touchant simultanément plusieurs applications du groupe restent relativement rares, même si Meta a déjà été confronté à des incidents d'ampleur mondiale ces dernières années. Des interruptions majeures avaient notamment affecté Facebook, Instagram et WhatsApp en 2024, avant d'être attribuées à des problèmes techniques internes. Les équipes techniques de Meta devraient fournir davantage d'informations une fois l

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