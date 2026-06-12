Tunisie: Décès du journaliste et ancien animateur radio Hamada Daoud

Le journaliste et ancien animateur radio Hamada Daoud est décédé ce vendredi. Figure marquante du paysage médiatique tunisien, son nom a été lié à l'ancienne Institution de la Radio et de la Télévision tunisiennes depuis les années 1970, a annoncé le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) dans un faire-part publié sur sa page officielle Facebook.

Au cours de sa carrière, Hamada Daoud a occupé plusieurs fonctions dans le domaine des médias. Il a notamment travaillé au sein du service des informations de la radio et de la télévision tunisiennes, où il a assuré la préparation et la présentation du journal parlé. Le regretté a également dirigé Radio Tunis Chaîne Internationale (RTCI) et contribué à la production de plusieurs programmes diffusés sur la première chaîne de la télévision tunisienne.

Parallèlement à son parcours audiovisuel, le défunt a également exercé dans la presse écrite, notamment au sein du magazine Dialogue et du quotidien L'Action. Hamada Daoud a reçu le Prix Hédi Laabidi de journalisme, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques en reconnaissance de sa contribution au développement du journalisme et des médias en Tunisie. Le SNJT présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à ses confrères, lit-on de même source.