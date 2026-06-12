Maroc: «Pas de rechute, mais un choix guidé par l'intérêt collectif» - Les confessions de Nayef Aguerd après son forfait

Quelques heures après les précisions médicales apportées par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Nayef Aguerd a pris la parole ce vendredi via son compte Instagram. Dans un message empreint de maturité, de dignité et d'une grande honnêteté intellectuelle, le patron de la défense des Lions de l'Atlas s'est exprimé sur les raisons exactes de son forfait pour la Coupe du monde 2026, coupant court aux rumeurs de rechute.

Alors que l'annonce de son retrait officiel de la liste des 26 avait suscité l'inquiétude des supporters, le défenseur central s'est voulu rassurant sur son état de santé physique. Sa blessure est bel et bien derrière lui, mais le haut niveau exige une condition irréprochable qu'il ne pouvait pas garantir pour le coup d'envoi du tournoi.

« Il ne s'agit pas d'une rechute. Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi », a-t-il clarifié d'emblée. « Mais nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n'était pas encore suffisant pour pouvoir aider l'équipe comme je l'aurais souhaité durant la phase de groupes. »

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Face à l'impossibilité d'être à 100 % dès les premiers matchs de poule, Aguerd a privilégié l'intérêt national à l'ambition personnelle, acceptant ce verdict avec une hauteur de vue remarquable : « C'est une déception, bien sûr, mais je l'accepte avec lucidité et responsabilité».

Éprouvé par une saison qu'il qualifie de « particulièrement exigeante physiquement et mentalement », le joueur n'a pas manqué de saluer l'effort collectif déployé autour de sa rééducation. Il a adressé ses remerciements au président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, pour avoir mis « tous les moyens à disposition dès le premier jour », ainsi qu'au staff médical.

Le joueur a tenu à mentionner tout particulièrement le docteur Christophe Baudot pour son accompagnement clinique et psychologique tout au long de cette course contre la montre.

S'il ne portera pas le maillot sur la pelouse, l'esprit du défenseur restera solidement ancré dans le vestiaire. En phase avec le communiqué de la fédération qui rappelait qu'il restait un membre central de la « famille » des Lions, Aguerd endosse désormais son nouveau rôle avec ferveur.

« Je serai désormais le premier supporter de l'équipe nationale. Je souhaite énormément de succès à mes coéquipiers pour cette Coupe du monde. Qu'ils nous rendent fiers », a-t-il conclu, rappelant qu'avant d'être un joueur de l'équipe nationale, il est avant tout « un supporter ».

Une sortie médiatique exemplaire qui renforce, si besoin était, l'union sacrée autour du groupe de Mohammed Ouahbi à l'aube de cette aventure mondiale.