Togo: Cataracte - Dépistage et chirurgie

12 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Face à la recrudescence des maladies oculaires, les pouvoirs publics ont lancé une campagne de dépistage et de chirurgie gratuite de la cataracte.

Près de 40,8% des Togolais âgés de 50 ans et plus souffrent d'une déficience visuelle sévère, et la cataracte représente 61,7% des cas de cécité dans le sud du pays et 66,5% dans le nord. Faute de moyens, de nombreux patients n'accèdent pas aux soins nécessaires.

La campagne, débutée dans la région des Plateaux, sera progressivement déployée dans les cinq régions du pays et le Grand-Lomé.

Au total, plus de 4 000 personnes bénéficieront d'une prise en charge gratuite : 1 100 dans les Plateaux, 850 dans la Kara, 850 dans la région Centrale, 800 dans les Savanes et 400 dans le Grand-Lomé.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.