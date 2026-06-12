Tunisie: Nouvelle feuille de route pour le développement du tourisme alternatif

Le ministre du Tourisme, Sofiene Tekaya, a reçu jeudi 11 juin 2026 au siège du ministère les membres du nouveau bureau exécutif de la Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (Fi2T), conduits par son président Walid Triter. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre l'administration et les professionnels du secteur.

La réunion a permis d'examiner une série de propositions visant à renforcer la diversification de l'offre touristique tunisienne et à accompagner les mutations rapides du secteur aux niveaux régional et international.

Une vision axée sur l'anticipation et la modernisation

À cette occasion, le ministre a insisté sur la nécessité d'adopter une approche prospective pour suivre les évolutions mondiales du tourisme, notamment en matière d'expériences touristiques, de digitalisation et de réservation en ligne, devenues des critères déterminants dans le choix des destinations. Il a également souligné l'importance de poursuivre la modernisation du cadre législatif et réglementaire, ainsi que l'accélération des réformes afin d'améliorer le climat des affaires et de renforcer l'attractivité des investissements dans le secteur.

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Le ministre a par ailleurs mis l'accent sur l'importance de mieux exploiter les spécificités régionales et de développer les circuits touristiques régionaux et thématiques. Cette orientation vise à diversifier le produit touristique national, à stimuler une nouvelle dynamique économique et à étendre l'activité touristique à l'ensemble des régions du pays.

Dans cette logique, il a appelé à renforcer les partenariats entre l'administration et les professionnels pour développer des formes de tourisme à forte valeur ajoutée, notamment le tourisme culturel, écologique et environnemental, le tourisme d'aventure, le tourisme médical et thermal, ainsi que le tourisme sportif, y compris le golf, en plus du tourisme alternatif dans ses différentes composantes.

Engagement de la profession

De son côté, le président de la Fi2T a réaffirmé la disponibilité de la fédération à accompagner les efforts du ministère et à renforcer le travail collaboratif entre les acteurs publics et privés afin de soutenir le développement du secteur.

Les discussions ont permis d'identifier plusieurs axes prioritaires, dont notamment : l'élaboration d'une feuille de travail regroupant des propositions pour le développement des différents types de tourisme, la poursuite de la révision des textes réglementaires relatifs au tourisme alternatif, en tenant compte des spécificités régionales et des zones rurales et forestières, le renforcement de l'animation des îles tunisiennes et le développement des ports de plaisance, les préparatifs de l'événement "Tunis, capitale du tourisme arabe 2027" et la valorisation de ses opportunités, le développement de programmes d'animation touristique innovants, adaptés aux nouvelles tendances des marchés internationaux.