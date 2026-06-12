Tunisie: Collision en pleine mer au large de Mahdia - Que s'est-il passé ?

Un accident en mer impliquant deux embarcations de pêche au thon rouge a entraîné le naufrage de l'un des bateaux au large des côtes de Mahdia, a indiqué le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche maritime, Salah Charfeddine. Selon lui, un assoupissement pourrait être à l'origine de la collision entre les deux embarcations, dont l'une a coulé à la suite de l'impact.

Intervenant sur Diwan Fm, il a précisé que les deux bateaux étaient assurés et disposaient de tous les documents légaux ainsi que des autorisations techniques nécessaires à la navigation et à l'exercice de la pêche au thon rouge. Face à cet incident, il a appelé la Direction générale de la pêche maritime au ministère de l'Agriculture ainsi que la Direction générale de la marine marchande à accélérer les procédures administratives nécessaires pour l'indemnisation du navire sinistré. Il a également indiqué que les autorités compétentes ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

De son côté, le capitaine du bateau sinistré a déclaré ne pas connaître les causes de la collision avec l'autre embarcation, ajoutant qu'il n'a pas eu accès au rapport établi par l'autre capitaine. Il a par ailleurs affirmé qu'un navire moderne, équipé de caméras, aurait filmé la scène de l'accident et que ces images seront remises aux autorités pour les besoins de l'enquête. Le capitaine a estimé la valeur de son embarcation entre 2,5 et 3 millions de dinars, soulignant avoir tenté d'éviter l'accident jusqu'au dernier moment sans succès.

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