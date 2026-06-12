Maroc: Mondial 2026 - Les Lions affinent leur préparation, Mazraoui de retour avec le groupe

La sélection marocaine de football a poursuivi, jeudi au New Jersey, sa préparation en vue de son entrée en lice en Coupe du monde 2026 face au Brésil le 13 juin, avec la bonne nouvelle du retour de Noussair Mazraoui à l'entraînement collectif, à deux jours de cette affiche très attendue du groupe C.

Dans une ambiance détendue et empreinte de sérieux, les Lions de l'Atlas ont effectué une nouvelle séance marquée par une forte implication de l'ensemble des joueurs présents.

Le retour du latéral marocain a été accueilli avec satisfaction par le staff technique et ses coéquipiers, après les inquiétudes suscitées par sa sortie prématurée dimanche lors du match amical face à la Norvège.

Sous la conduite du sélectionneur Mohamed Ouahbi et de son staff, les joueurs ont entamé la séance par plusieurs exercices techniques avec ballon, axés sur la circulation rapide du jeu, les transmissions en mouvement et les combinaisons collectives.

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Comme lors des précédentes séances, la bonne humeur a régné au sein du groupe, reflétant la confiance et la détermination des internationaux marocains à quelques heures de leur premier rendez-vous mondial.

Le staff technique poursuit ainsi la mise en place de son plan de jeu pour cette rencontre qui opposera le Maroc au Brésil samedi au New York New Jersey Stadium, dans l'un des chocs les plus attendus de la première journée de la phase de groupes.

Après cette rencontre, les Lions de l'Atlas affronteront l'Écosse le 19 juin à Boston avant de conclure la phase de groupes face à Haïti le 24 juin à Atlanta.