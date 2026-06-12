Maroc: Mondial 2026 - Victoire renversante de la Corée du Sud contre la République tchèque (2-1)

12 Juin 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Longtemps dominatrice, puis menée contre le cours du jeu, la Corée du Sud s'est accrochée et à réussi à renverser la situation, pour une victoire méritée aux dépens de la République tchèque (2-1), jeudi à Guadalajara lors du deuxième match du Mondial-2026.

Dans un stade Akron, pas tout à fait rempli (44985 spectateurs selon la Fifa), les Sud-Coréens ont offert un visage séduisant, tout en manquant de réalisme, à l'image de la star Son Heungmin, qui s'est procuré plusieurs occasions vaines en première période.

Au retour des vestiaires, les Tchèques ont ouvert le score par leur capitaine Ladislav Krejcí (59e) de la tête.

Nullement découragée, leurs adversaires asiatiques ont su égaliser grâce au sang froid de Hwang In-beom (67e) dans la surface, puis c'est Oh Hyeon-gyu, entré en jeu un peu plus tôt qui a scellé le succès mérité des siens (80e).

La Corée du Sud rejoint en tête du groupe A le Mexique, vainqueur de l'Afrique du Sud (2-0) plus tôt en ouverture du tournoi.

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