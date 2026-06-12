Maroc: Ifrane - Adoption de 12 projets pour renforcer la dynamique de développement

Le Conseil provincial d'Ifrane vient d'approuver, lors de sa session ordinaire du mois de juin, douze projets et conventions de partenariat destinés à renforcer la dynamique de développement économique, social, culturel et environnemental de la province.

Réunis sous la présidence de M. Bennasser Kharmouchi, président du Conseil provincial, les membres de cette assemblée ont examiné une série de dossiers portant sur plusieurs secteurs, notamment les infrastructures de base, la protection de l'environnement, le tourisme, l'action sociale, l'éducation ainsi que l'animation culturelle et artistique.

Les douze projets adoptés s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir un développement territorial intégré et répondre aux attentes des populations locales, en particulier dans les zones rurales.

Parmi les principaux points approuvés, figure l'accélération du programme d'aménagement et de conception du Parc national d'Ifrane. Cette initiative vise à valoriser le riche patrimoine naturel de la province, à préserver sa biodiversité remarquable et à renforcer son attractivité en tant que destination écotouristique de premier plan. Ce projet devrait également contribuer à la création d'opportunités économiques liées au tourisme durable et à la valorisation des ressources naturelles locales.

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Dans le domaine des infrastructures et des services de proximité, le Conseil a validé un projet d'électrification du douar Sidi Abderahman, relevant de la commune de Tizguit. Cette opération permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants et de consolider les efforts visant à réduire les disparités spatiales entre les territoires urbains et ruraux.

Sur le plan social, les membres du Conseil ont également approuvé des mesures de soutien à plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la solidarité et de l'accompagnement social. Ces actions visent notamment à favoriser la scolarisation des enfants issus de familles en situation de précarité, à lutter contre la déperdition scolaire et à améliorer les conditions d'accueil dans certains établissements à vocation sociale.

La session a, par ailleurs, été marquée par l'adoption de conventions de partenariat relatives à l'organisation et à l'accompagnement de manifestations culturelles, artistiques et patrimoniales. Ces événements sont considérés comme des leviers importants pour la promotion de la destination Ifrane, la valorisation du patrimoine local et la dynamisation de l'économie touristique.

À l'issue des travaux, les membres du Conseil provincial ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la mise en oeuvre de projets structurants susceptibles de répondre aux besoins de la population et de soutenir la dynamique de développement que connaît la province.

L'adoption de ces projets est de nature, selon les intervenants, à renforcer l'attractivité de la province d'Ifrane, tout en améliorant les conditions de vie des citoyens et consolidant les bases d'un développement équilibré et durable.