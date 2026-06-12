Maroc: Mondial 2026 - Amaimouni, l'un des grands espoirs du football marocain

Le jeune international marocain Ayoube Amaimouni s'impose comme l'un des grands espoirs du football marocain et des Lions de l'Atlas pour le Mondial-2026, grâce à une trajectoire ascendante qui suscite l'admiration des observateurs, écrit jeudi le quotidien espagnol Sport.

Encore méconnu du grand public il y a quelques mois, l'ailier gauche de 21 ans a réussi à se faire une place au sein de la sélection marocaine grâce à une seconde moitié de saison jugée « spectaculaire » en Bundesliga, après avoir évolué en troisième division allemande au début de l'exercice, souligne la publication.

Selon le journal sportif, Amaimouni a conservé « l'essence du football de rue » et s'appuie sur un « pied gauche redoutable », façonné sur les terrains du club espagnol de Voltregà. Après des débuts délicats en Allemagne, notamment à Essen puis à l'Arminia Bielefeld, il a poursuivi sa progression à Erkenschwick (D5) puis avec la réserve de Hoffenheim (D3), où ses performances lui ont permis de franchir un nouveau palier et d'attirer l'attention de clubs de l'élite.

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Le quotidien met en avant le flair des dirigeants de l'Eintracht Francfort, qui ont recruté le joueur en janvier dernier pour un montant estimé à 200.000 euros. En l'espace de quelques mois, sa cote a connu une progression spectaculaire, sa valeur marchande étant désormais évaluée à près de 10 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, grâce notamment à ses performances convaincantes en Bundesliga, où il a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en 17 apparitions.

Sport souligne par ailleurs que l'absence d'Abdessamad Ezzalzouli, blessé lors du match amical disputé face à la Norvège, pourrait ouvrir davantage de perspectives à Amaimouni sur le flanc gauche de l'attaque marocaine lors du Mondial.

À quelques jours de l'entrée en lice du Maroc dans la compétition, le jeune ailier apparaît ainsi comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération et l'une des cartes offensives susceptibles d'apporter fraîcheur, vitesse et créativité aux Lions de l'Atlas, conclut le média espagnol.