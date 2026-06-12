Togo: Inquiétude des entreprises de TP

Le Groupement national des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (GNEBTP) dressé un tableau préoccupant du secteur, appelant à un soutien accru des pouvoirs publics et des banques commerciales.

« Nos entreprises sont résilientes, mais elles sont aujourd'hui essoufflées », a déclaré le président Yawo Agbessi Tsogbé, qui pointe plusieurs freins majeurs : des études techniques défaillantes, des retards de paiement chroniques et une asphyxie financière liée à l'accès quasi impossible au crédit.

Pour le dirigeant, ces difficultés combinées, aggravées par l'explosion des prix des matériaux, expliquent en grande partie les retards de livraison des chantiers, souvent imputés à tort aux seules entreprises de TP.

« Soutenir les entreprises du secteur, c'est soutenir la croissance, l'emploi et l'économie de tout le Togo. Nous disposons des compétences, de l'expertise et de la volonté. Nous avons besoin d'un écosystème sain, d'études de qualité, de paiements réguliers et de banques partenaires engagées », a ajouté M. Tsogbé.