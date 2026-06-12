Togo: Inquiétude des entreprises de TP

12 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Groupement national des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (GNEBTP) dressé un tableau préoccupant du secteur, appelant à un soutien accru des pouvoirs publics et des banques commerciales.

« Nos entreprises sont résilientes, mais elles sont aujourd'hui essoufflées », a déclaré le président Yawo Agbessi Tsogbé, qui pointe plusieurs freins majeurs : des études techniques défaillantes, des retards de paiement chroniques et une asphyxie financière liée à l'accès quasi impossible au crédit.

Pour le dirigeant, ces difficultés combinées, aggravées par l'explosion des prix des matériaux, expliquent en grande partie les retards de livraison des chantiers, souvent imputés à tort aux seules entreprises de TP.

« Soutenir les entreprises du secteur, c'est soutenir la croissance, l'emploi et l'économie de tout le Togo. Nous disposons des compétences, de l'expertise et de la volonté. Nous avons besoin d'un écosystème sain, d'études de qualité, de paiements réguliers et de banques partenaires engagées », a ajouté M. Tsogbé.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.