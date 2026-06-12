Afrique: Coupe du monde 2026 - programme des matchs de samedi

La Coupe du monde 2026 se poursuit samedi avec un programme riche de trois rencontres disputées aux États-Unis, dans le cadre de la phase de groupes de la compétition qui a débuté jeudi et se poursuivra jusqu'au 19 juillet, selon les horaires de Tunis.

La journée sera marquée par l'affiche très attendue entre le Maroc et le Brésil, programmée à 23h00 au MetLife Stadium dans le New Jersey, pour le compte du groupe C. Cette rencontre constitue l'un des chocs de cette phase de groupes. Plus tôt dans la journée, les États-Unis affronteront le Paraguay à 02h00 au SoFi Stadium de Californie (groupe D), tandis que le Qatar sera opposé à la Suisse à 20h00 au Levi's Stadium de Santa Clara, également en Californie, dans le cadre du groupe B.