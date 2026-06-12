Soudan: L'ambassadeur du Soudan rencontre la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur au Qatar

12 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan au Qatar, Badr Al-Din Abdalla, a rencontré Mme Lulwa bint Rashid Al-Khater, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur au Qatar, où les deux parties ont examiné les opportunités de coopération entre les deux pays frères dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement supérieur, ainsi que les moyens de les soutenir et de les développer.

Au cours de cette rencontre, Mme la ministre Lulwa Al-Khater a exprimé sa profonde appréciation envers le gouvernement du Soudan, affirmant le soutien de son pays au peuple et au gouvernement du Soudan, ainsi que son souci de renforcer la coopération et de fournir les moyens de soutien nécessaires pour contribuer à la stabilité de la situation au Soudan.

De son côté, l'ambassadeur a adressé ses remerciements et son appréciation à l'État frère du Qatar pour ses positions fermes soutenant le Soudan.

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