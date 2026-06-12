Soudan: Le Premier Ministre s'informe des efforts de la Commission de réconciliation communautaire

12 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, s'est informé des efforts déployés par la Commission de réconciliation communautaire et des accords et consensus communautaires sur la signature de la charte de réconciliation communautaire entre les catégories de la société dans la localité de Dinder, État de Sennar.

C'était fait lors de sa rencontre, jeudi à Khartoum, avec la délégation de la Commission de réconciliation communautaire de l'État de Sennar, incluant le président et le secrétaire général du Conseil suprême de la paix sociale, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants des administrations locales et des sectes soufis.

Le président du Conseil suprême de la paix sociale, Al-Nour Cheikh Al-Nour, a déclaré à la presse que la commission était parvenue à des engagements et une charte de toutes les composantes de la société de la localité de Dinder, État de Sennar, ainsi que leur adhésion au principe de la coexistence pacifique.

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Il a annoncé à cet égard la signature d'une charte pour la coexistence pacifique et la réconciliation communautaire entre les composantes communautaires de la localité de Dinder, sous le patronage de Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté, lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, et sous la supervision de Son Excellence le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, au cours de la période à venir.

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