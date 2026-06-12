Sénégal: Mouhamadou Makhtar Cissé salue 'l'excellent travail de planification' de la BNSP

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a salué, vendredi, à Dakar, "l'excellent travail" de planification et de montée en puissance de la Brigade national des sapeurs-pompiers, en dépit de leurs moyens encore insuffisants par rapport à l'ampleur des risques et à l'attente des citoyens.

Les moyens des sapeurs-pompiers, "si impressionnant soient-ils, demeurent encore insuffisants par rapport à l'ampleur des risques qu'ils adressent, mais également par rapport aux nombreuses attentes des Sénégalais pour tous les types de menaces qui sont concernées par la réponse de cette Brigade nationale des sapeurs-pompiers", a-t-il déclaré.

Intervenant lors d'une visite à la caserne Malick Sy, abritant l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, à Dakar, Mouhamadou Makhtar Cissé a salué tout de même "l'excellent travail de planification et de montée en puissance" de ladite brigade. J'ai été séduit par la qualité du travail de planification qui a été fait, parce que si vous ne planifiez pas, si vous n'avez pas de cap, vous posez les jalons de votre échec, c'est évident", a dit le ministre de l'Intérieur.

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Selon lui, ce plan stratégique prévu pour être déroulé jusqu'en 2029 et dont l'exécution "est en cours" explique le niveau d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sous l'impulsion de son commandant, le général Mamadou Ndoye. "Le reste est compensé tous les jours par le courage admirable des hommes et des femmes qui servent dans cette unité d'élite. Rien que la devise de la brigade, 'sauver ou périr', suffit pour résumer leur sens du devoir", a-t-il ajouté.

Sa visite coïncidant avec l'arrivée des premières pluies annonçant le démarrage de l'hivernage, le ministre de l'Intérieur a saisi cette opportunité pour appeler les populations à faire preuve de "plus d'attention et de compréhension pour aider les sapeurs-pompiers à mieux les secourir". "Je pense que le premier effort à faire est un effort de prévention", a lancé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Selon lui, le matériel des sapeurs-pompiers ne pourra pas à lui seul suffire pour pomper toute l'eau des pluies si les populations continuent à obstruer les voies d'eau, à boucher les égouts et à construire sur les voies d'eau. "Donc, il y a un effort que nous devons faire sur nous-mêmes pour les aider à mieux réussir, parce que cette mission ne peut pas être réussie dans le traitement du péril une fois qu'il est arrivé. Elle sera surtout réussie dans le cadre de la prévention et de la prévision", a-t-il soutenu.