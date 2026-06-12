Sénégal: Les députés du PASTEF Ismaila Diallo et Ceikh Thioro Mbacké annoncent leur démission de leur poste de vice-président

Dakar — Deux députés de PASTEF (majorité parlementaire), Ismaila Diallo et Cheikh Thioro Mbacké, ont annoncé, vendredi, leur démission de leur poste de vice-président de l'Assemblée nationale, a appris l'APS de leurs pages officielles sur les réseaux sociaux.

Ismaila Diallo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, affirme que sa décision s'inscrit "dans un esprit de responsabilité et de fidélité à [son] engagement", précisant qu'il continuera, en tant que député, à porter la voix de ses concitoyens avec la même disponibilité et le même engagement. De son côté, Cheikh Thioro Mbacké dit avoir pris la décision de quitter ses fonctions de troisième vice-président de l'Assemblée nationale après une "réflexion approfondie" et pour "convenances personnelles et politiques".

"Cette décision résulte d'une réflexion approfondie et procède de convenances personnelles et politiques qui me conduisent à me consacrer davantage à d'autres responsabilités et priorités, tout en poursuivant mon engagement au service de nos concitoyens à travers mon mandat parlementaire", a-t-il expliqué sur sa page Facebook.