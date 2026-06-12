Sénégal: Les députés du PASTEF Ismaila Diallo et Ceikh Thioro Mbacké annoncent leur démission de leur poste de vice-président

12 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Deux députés de PASTEF (majorité parlementaire), Ismaila Diallo et Cheikh Thioro Mbacké, ont annoncé, vendredi, leur démission de leur poste de vice-président de l'Assemblée nationale, a appris l'APS de leurs pages officielles sur les réseaux sociaux.

Ismaila Diallo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, affirme que sa décision s'inscrit "dans un esprit de responsabilité et de fidélité à [son] engagement", précisant qu'il continuera, en tant que député, à porter la voix de ses concitoyens avec la même disponibilité et le même engagement. De son côté, Cheikh Thioro Mbacké dit avoir pris la décision de quitter ses fonctions de troisième vice-président de l'Assemblée nationale après une "réflexion approfondie" et pour "convenances personnelles et politiques".

"Cette décision résulte d'une réflexion approfondie et procède de convenances personnelles et politiques qui me conduisent à me consacrer davantage à d'autres responsabilités et priorités, tout en poursuivant mon engagement au service de nos concitoyens à travers mon mandat parlementaire", a-t-il expliqué sur sa page Facebook.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.