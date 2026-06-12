Kaffrine — Le gouverneur de Kaffrine (centre), Serigne Babacar Kane, s'est engagé à travailler avec les services compétents de l'Etat pour apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations de Darou Mady Diallo, un village frontalier avec la Gambie confronté à des difficultés liées au manque d'infrastructures sociales de base.

Le chef de l'exécutif régional, accompagné de plusieurs autorités administratives locales, de responsables de services techniques déconcentrés de l'Etat et des forces de défense et de sécurité, a effectué jeudi une visite dans ce village de la commune de Médinatoul Salam 2, afin de recueillir les préoccupations des populations locales. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée du comité régional de gestion des frontières, a permis aux habitants d'exposer leurs principales préoccupations des populations, parmi lesquelles la question foncière liée à des conflits frontaliers avec des communautés gambiennes voisines.

Ce village a la particularité d'être situé à proximité de la frontière avec la Gambie. Selon le chef de village, la localité fait face à de nombreuses difficultés, en termes d'accès limité à l'eau potable, sans compter le manque d'infrastructures routières, l'instabilité de la fourniture en électricité, les problèmes d'accès des femmes à la terre. Il a aussi évoqué la recrudescence du vol de bétail, ajoutée au fait que le village ne compte pas suffisamment d'abreuvoirs pour le bétail et ne dispose pas de poste de santé.

A l'issue des échanges, le gouverneur a assuré les populations de son engagement à travailler avec les services compétents dans le but d'apporter des réponses appropriées à leurs préoccupations. Les populations locales ont salué cette initiative de l'autorité administrative, soulignant qu'il s'agit de la première visite d'un représentant de l'Etat d'une telle envergure dans leur localité, accompagné d'une importante délégation venue s'enquérir de leurs difficultés et leur témoigner leur solidarité.

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