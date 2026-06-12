Cote d'Ivoire: Tourisme ivoirien - Siandou Fofana fixe le cap de 2030 entre innovation, durabilité et compétitivité

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a donné le ton de la nouvelle ambition touristique de la Côte d'Ivoire lors de la rentrée solennelle et de la première session ordinaire 2026 du Conseil national du tourisme (CNT), tenue le jeudi 11 juin 2026. Placée sous le thème « Le tourisme ivoirien à l'horizon 2030 : innovation, durabilité et compétitivité », cette rencontre a réuni les principaux acteurs publics et privés du secteur autour d'une vision commune : faire de la Côte d'Ivoire une destination de référence en Afrique.

Dans son discours inaugural, le président du Conseil national du tourisme a rappelé que le tourisme constitue aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale. En 2025, le monde a enregistré 1,52 milliard d'arrivées internationales et des recettes estimées entre 1 900 et 2 200 milliards de dollars. Au-delà de son poids économique, le tourisme demeure un puissant vecteur de rapprochement des peuples, de dialogue interculturel et de développement durable.

Le ministre a souligné que les mutations en cours dans l'industrie touristique mondiale imposent aux destinations de s'adapter aux nouvelles attentes des voyageurs. Innovation numérique, intelligence artificielle, durabilité environnementale et amélioration continue de l'expérience client sont désormais au coeur des stratégies gagnantes.

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La stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » porte ses fruits

Évoquant le cas ivoirien, Siandou Fofana s'est félicité des performances enregistrées grâce à la mise en oeuvre de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », lancée en 2018. Selon lui, le pays a accueilli environ 6,7 millions de visiteurs et généré plus de 1 100 milliards de FCFA de recettes, représentant 8,7 % du Produit intérieur brut national. Le ministre a également mis en avant les avancées réalisées dans la modernisation des infrastructures hôtelières, routières et aéroportuaires, ainsi que les efforts consentis pour promouvoir la destination ivoirienne sur les marchés internationaux.

Le bilan présenté est éloquent : 675 000 emplois directs et indirects créés, plus de 1 100 inspections effectuées dans les établissements touristiques, 540 structures évaluées, 480 établissements classés et plus de 2 120 licences et agréments délivrés. Des résultats qui témoignent, selon lui, du dynamisme du secteur et de son rôle croissant dans l'économie nationale. La création et le développement de pôles touristiques à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro et Man figurent également parmi les acquis majeurs de cette stratégie gouvernementale.

Une ambition affirmée pour l'horizon 2030

Fort de ces résultats, le gouvernement entend accélérer la transformation du secteur afin de positionner durablement la Côte d'Ivoire parmi les destinations les plus attractives du continent. Cette ambition repose sur trois piliers essentiels : l'innovation, la durabilité et la compétitivité. Il s'agira notamment de renforcer la digitalisation des services touristiques, de développer des plateformes numériques de promotion et de réservation, de protéger les ressources naturelles et de promouvoir un tourisme responsable respectueux des communautés locales.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des prestations et de renforcer la formation des acteurs du secteur afin de répondre aux standards internationaux. Dans cette dynamique, le Conseil national du tourisme est appelé à jouer un rôle central en tant qu'organe de concertation et de réflexion stratégique. Sa mission consistera à fédérer les acteurs publics et privés autour d'une vision commune du développement touristique.

En clôturant son intervention, Siandou Fofana a lancé un appel à la mobilisation générale. Convaincu que la Côte d'Ivoire dispose de tous les atouts pour réussir ce pari, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire du tourisme un moteur de croissance, de création d'emplois et de rayonnement international. Une ambition qui pourrait faire du pays une véritable vitrine du tourisme moderne, durable et compétitif en Afrique à l'horizon 2030.