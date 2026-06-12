Cote d'Ivoire: Reboisement au pays - Yodé et Siro s'imposent comme des champions de la cause écologique

La lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire gagne des alliés de poids.

Depuis cinq ans, les artistes Yodé et Siro, à travers leur "Fondation YeS", multiplient les actions en faveur de la restauration du couvert forestier national. Leur engagement vient de franchir une étape symbolique avec plus de 1 200 hectares reboisés à travers le pays, un résultat qui suscite aujourd'hui des appels à une reconnaissance officielle dans l'Ordre du Mérite ivoirien. La 5e édition de la Caravane nationale de reboisement populaire a été lancée le vendredi 5 juin 2026 dans la forêt classée de Bokakokoré, à Yamoussoukro.

À cette occasion, le président de la Fondation YeS, Aba Sylvain Decavailles, plus connu sous le nom de Siro, a procédé à la remise de quatre motos et de plusieurs débroussailleuses aux agents forestiers, afin de renforcer leurs capacités d'intervention sur le terrain. La cérémonie s'est déroulée en présence de Catherine Assanvo, Directrice de l'Engagement durable et des partenariats de l'entreprise partenaire de l'initiative, qui a rappelé l'urgence de restaurer le patrimoine forestier ivoirien.

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Après Yamoussoukro, la caravane a marqué une escale à Hiré et Agbahou, où 5 000 arbres ont été plantés dans le cadre du projet « Hiré Ville Verte ». D'autres étapes sont prévues à Jacqueville ainsi qu'à Gbéléban. Pour Yodé et Siro, cette mobilisation citoyenne répond à une situation préoccupante. Selon les données de l'Inventaire forestier et faunique national, la Côte d'Ivoire est passée de 16 millions d'hectares de forêts en 1900 à seulement 2,97 millions aujourd'hui, soit une perte de près de 90 % de son couvert végétal.

Face à cette réalité, la Fondation YeS a fait du reboisement un véritable sacerdoce. Initiée en 2022, la caravane est progressivement devenue une institution nationale de sensibilisation et d'action en faveur de l'environnement. Son impact dépasse désormais les frontières ivoiriennes, inspirant de nombreux jeunes et bénévoles de la sous-région à s'engager pour la protection des forêts.

Déjà récompensés par le Prix National d'Excellence 2024 en qualité de meilleurs acteurs engagés dans le reboisement, distinction remise par le Président de la République, Alassane Ouattara, les deux artistes voient leur action saluée de toutes parts. Pour de nombreux observateurs, leur contribution exceptionnelle à la préservation de l'environnement mérite désormais une décoration dans l'Ordre du Mérite de Côte d'Ivoire.

Alors que les effets du changement climatique, des inondations et de la déforestation se font de plus en plus sentir, l'engagement de Yodé et Siro apparaît comme un exemple inspirant de citoyenneté active. Avec pour slogan annoncé de la prochaine édition « Côte d'Ivoire, pays vert », les deux icônes du Zouglou entendent poursuivre leur combat pour léguer aux générations futures un pays plus vert et plus résilient.