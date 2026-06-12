Cote d'Ivoire: M'Badon-village - La chefferie dresse un bilan positif de cinq années de gouvernance et trace ses perspectives à l'horizon 2030

La chefferie Tchagba de M'Badon-village, dans la commune de Cocody, a organisé récemment un séminaire consacré au bilan de ses cinq premières années de gestion, ainsi qu'à la projection des actions futures à l'horizon 2030.

Il ressort des travaux que le bilan de ce premier quinquennat est globalement positif. En effet, de nombreuses actions ont été menées au cours de cette période, avec la présentation régulière de bilans annuels en place publique, devant les populations du village.

Parmi les principaux acquis, l'on peut citer, entre autres, un climat social apaisé, un bel esprit de vivre-ensemble entre les différentes communautés ethniques et religieuses, ainsi qu'un environnement sécurisé. À cela s'ajoutent la réalisation d'infrastructures modernes, notamment la construction du tout premier siège administratif de la chefferie, l'édification d'un nouveau marché, ainsi que de deux bâtiments R+3 comprenant douze logements destinés aux enseignants du Groupe scolaire public du village.

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Le village s'est également doté d'une école maternelle, de pontons destinés aux usagers des pinasses, ainsi que d'une régie sonore équipée de haut-parleurs installés à travers la localité. Sur le plan des infrastructures routières, des actions de lobbying ont été menées en vue du bitumage de la rue principale et des voies secondaires du village, auprès de la mairie de Cocody et du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier.

Rappelons que deux mois après sa désignation en qualité de chef du village de M'Badon, par arrêté de nomination N°006/PA/CAB du 11 janvier 2021, Mankambou Gnanwa Affôh Esaïe avait initié un séminaire de réflexion consacré à l'élaboration du plan d'actions 2021-2025.

Selon le secrétaire général Edmond Koutouan, également président du comité scientifique du séminaire, cette rencontre s'inscrit dans la continuité de cette dynamique. Ainsi, malgré les nombreuses réalisations déjà validées par les membres statutaires, le doyen d'âge du village, Nanan Kokora Djoblé Joseph, a souhaité la tenue de ce séminaire afin de permettre aux fils et filles du village de marquer un temps d'arrêt, d'évaluer objectivement le chemin parcouru, d'analyser le fonctionnement des différents organes de la chefferie et de proposer, si nécessaire, des mesures correctives.