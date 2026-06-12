Cote d'Ivoire: Infrastructures sportives - Le groupe turc « Integral Group » explore des opportunités de partenariat avec le pays

Le groupe turc « Integral Group », spécialisé dans la construction d'infrastructures sportives en Afrique de l'Ouest, manifeste un intérêt grandissant pour les projets de développement du sport en Côte d'Ivoire. Une délégation de l'entreprise, conduite par son directeur, Yavuz Macit, a été reçue ce jeudi 11 juin 2026 au Ministère des Sports par le Chef de Cabinet, Abion Lath Sylvère, représentant le ministre Adjé Silas Metch.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact visant à explorer les possibilités de collaboration entre le ministère et l'entreprise turque. À cette occasion, les responsables d'Integral Group ont présenté leur savoir-faire ainsi que plusieurs réalisations menées dans la sous-région ouest-africaine dans le domaine des infrastructures sportives. Les échanges, auxquels ont pris part des experts de l'Office National des Sports (ONS), ont permis au ministère de mettre en lumière sa vision du développement sportif national.

Les responsables ivoiriens ont notamment exposé les objectifs stratégiques du département ministériel ainsi qu'une matrice de projets destinés à renforcer la pratique sportive et à promouvoir le bien-être social à travers la construction et la modernisation d'équipements adaptés. Au nom du ministre des Sports, Abion Lath Sylvère a salué l'intérêt porté par Integral Group aux ambitions de la Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures sportives. Il s'est félicité de cette démarche qui témoigne de l'attractivité du pays et de la confiance accordée aux projets portés par le gouvernement en faveur du développement du sport.

Le Chef de Cabinet a par ailleurs assuré la délégation turque qu'un compte rendu détaillé des discussions serait transmis au ministre Adjé Silas Metch afin de permettre un examen approfondi des pistes de coopération évoquées au cours de la rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Yavuz Macit a exprimé la volonté de son entreprise de poursuivre les échanges avec les services techniques du ministère afin de mieux appréhender les besoins du secteur sportif ivoirien et d'identifier les opportunités de partenariat les plus pertinentes. La délégation turque a également tenu à remercier le ministre des Sports pour l'attention accordée à sa demande d'audience ainsi que pour l'intérêt manifesté à l'égard de sa présentation. Cette première rencontre ouvre ainsi la voie à de futures discussions susceptibles de déboucher sur une collaboration bénéfique au développement des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire.