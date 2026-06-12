Congo-Kinshasa: Sit-in de l'opposition - Tensions et échauffourées autour du Palais du Peuple

Des coups de feu et des gaz lacrymogènes ont été utilisés vendredi 13 juin, aux abords du Palais du Peuple à Kinshasa, pour disperser des militants et leaders de l'opposition venus participer à un sit-in interdit par les autorités provinciales, a constaté le reporter de Radio Okapi.

La manifestation avait été organisée pour protester contre la proposition de loi sur l'organisation du référendum, perçue par l'opposition comme une tentative de révision de la Constitution afin d'octroyer un 3e mandat à l'actuel chef de l'État. Les autorités provinciales avaient interdit la tenue du sit-in la veille.

Une matinée calme, mais sous surveillance

Pourtant, la matinée était relativement calme malgré un important dispositif sécuritaire déployé autour du Palais du Peuple, siège du Parlement. Des dizaines d'éléments de la Police nationale congolaise (PNC) étaient positionnés sur les principaux axes menant au site afin d'empêcher tout rassemblement.

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La situation s'est tendue en début d'après-midi lorsque des militants de l'opposition, réunis au siège de l'ECiDé de Martin Fayulu sur le boulevard Triomphal, ont tenté de marcher en direction du Palais du Peuple.

La police a fait usage de gaz lacrymogènes et procédé à plusieurs tirs de sommation pour disperser les manifestants. Des scènes de panique ont alors été observées dans le secteur, perturbant fortement la circulation.

L'opposition évoque des morts et des blessés

Après plus d'une heure de face-à-face avec les forces de l'ordre, les manifestants ont été repoussés à plusieurs centaines de mètres du Parlement.

Contactés par Radio Okapi, les organisateurs font état d'un bilan provisoire de deux militants de l'ECiDé tués et de plusieurs blessés graves, dont les opposants Martin Fayulu, Delly Sesanga, Jean-Marc Kabund et Ados Ndombasi.

À ce stade, ces allégations n'ont pas été confirmées par les autorités. Le gouvernement n'a pas encore réagi officiellement aux incidents survenus lors de cette manifestation.