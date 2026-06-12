Congo-Kinshasa: Des réservoirs de plus de 5 000 litres d'eau installés aux barrières sanitaires contre Ebola à Beni

Plus de 5 000 litres d'eau approvisionnent désormais chacun des dispositifs de lavage des mains installés aux principaux points d'accès de la ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Cette mesure préventive renforcée par les autorités provinciales s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola.

Pour garantir l'efficacité du contrôle, les services de sécurité accompagnent les équipes de la riposte afin de veiller au respect strict de ces directives sanitaires par la population.

Contrôle thermique et hygiène obligatoire aux barrières

La rigueur s'impose aux différents points d'entrée et de sortie de la ville, notamment aux postes de contrôle de Mukulya, Paida, Mavivi et Pasisi.

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Tous les usagers de la route, qu'ils soient piétons, motards, chauffeurs de taxi ou conducteurs de gros camions, ont l'obligation de s'arrêter.

Les passants doivent obligatoirement se laver les mains avant de se soumettre au contrôle de leur température corporelle.

Sur l'axe routier Butembo-Beni, les transporteurs commencent à s'approprier la mesure. Mbusa Kathehe, un conducteur de mototaxi, invite d'ailleurs la population locale à se conformer massivement aux exigences sanitaires : « Moi, je reconnais que la maladie existe, elle est là et elle tue. J'ai accepté volontairement de me laver les mains. C'est normal, car la maladie existe. J'attire l'attention de ceux-là qui disent que la maladie n'existe pas. C'est comme s'ils ne comptaient pas le nombre des morts. Ils doivent savoir que la maladie existe, nous devons nous conformer aux exigences ».

Un carrefour stratégique entre le Nord-Kivu, l'Ituri et la Tshopo

La vigilance aux barrières de Beni reste capitale pour la région. Ces points de contrôle filtrent en effet les mouvements migratoires vers de nombreuses entités économiques et routières situées dans les provinces voisines de l'Ituri et de la Tshopo.