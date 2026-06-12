Congo-Kinshasa: Fayulu, Sesanga, Kabund et Ados Ndombasi blessés lors d'une manifestation contre le changement de la Constitution (0pposition)

Les opposants Martin Fayulu, Delly Sesanga, Jean-Marc Kabund et Ados Ndombasi ont été blessés ce jeudi 12 juin à Kinshasa lors d'une manifestation organisée par la coalition de l'opposition « C64 », contre un éventuel changement de la Constitution ouvrant un 3e mandat à Félix Tshisekedi. Les organisateurs, qui livrent cette information, rapportent également plusieurs blessés parmi les manifestants. Ils évoquent aussi des morts. Ce bilan n'a toutefois pas pu être confirmé ni par des sources indépendantes ni par les autorités de la ville au moment de la publication de cet article.

La manifestation, prévue sous la forme d'un sit-in devant le Palais du Peuple, siège du Parlement, avait été interdite la veille par les autorités de la ville de Kinshasa.

Selon Prince Epenge, porte-parole de la coalition « C64 », plus de 20 000 sympathisants s'étaient mobilisés pour participer à cette action de protestation. Il affirme que les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants.

Pour maîtriser la foule, la police a fait usage de gaz lacrymogènes et procédé à plusieurs tirs de sommation, provoquant des mouvements de panique et d'importantes perturbations de la circulation dans le secteur.

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Une matinée calme avant les tensions

La matinée s'était pourtant déroulée dans le calme, malgré un important dispositif sécuritaire déployé autour du Palais du Peuple. Des éléments de la Police nationale congolaise avaient été positionnés sur les principaux axes menant au Parlement afin d'empêcher tout rassemblement.

La situation s'est tendue en début d'après-midi lorsque des militants de l'opposition, réunis au siège de l'ECiDé sur le boulevard Triomphal, ont tenté de marcher en direction du Palais du Peuple.

Après plus d'une heure de face-à-face avec les forces de l'ordre, les manifestants ont finalement été repoussés à plusieurs centaines de mètres du Parlement.

Le gouvernement n'a pas encore réagi à ces événements.