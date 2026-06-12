Ile Maurice: Stéphane Modeste remis en liberté provisoire

12 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

La justice a ordonné la remise en liberté provisoire de Stéphane Modeste, ce vendredi 12 juin dans l'attente de son procès. Le tribunal de Port-Louis a statué en ce sens, fixant une caution de Rs 25 000 ainsi qu'un engagement financier de Rs 200 000.

Le jeune homme de 27 ans, résident d'Abercrombie, est impliqué dans une affaire de violence routière. Les faits remontent à la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin, lorsqu'une bagarre a éclaté sur l'autoroute de Roche-Bois. Il fait l'objet de deux accusations provisoires, soit agression avec préméditation et rogue and vagabond.

En liberté provisoire, il est soumis à un contrôle judiciaire strict, incluant un pointage quotidien au poste de police de son quartier. Il lui est également interdit de sortir de son domicile entre 22 heures et 6 heures.

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