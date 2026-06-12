Ile Maurice: Des bijoux d'une valeur de Rs 315 000 volés chez un particulier

12 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Une femme de 55 ans, habitant Poste-de-Flacq, a eu une mauvaise surprise en constatant la disparition de plusieurs de ses bijoux en or, conservés dans l'armoire de sa chambre à coucher. La valeur des bijoux volés est estimée à Rs 315 000.

Selon la plainte déposée à la police, le vol aurait été commis entre le 9 juin à 7h30 et le 10 juin à 9 heures. Fait intriguant : aucune trace d'effraction n'a été relevée dans la maison et celle-ci n'est pas équipée de caméras de surveillance.

Les soupçons de la quinquagénaire se sont rapidement portés sur une jeune femme de 26 ans, domiciliée à Poste-de-Flacq, qui est son employée de maison et qui a effectué des travaux ménagers récents chez elle.

L'enquête menée par la Criminal Investigation Division de Flacq a permis l'arrestation de la suspecte le jour même. Lors de son interrogatoire, celle-ci est passée aux aveux et a reconnu avoir dérobé les bijoux.

Toutefois, malgré ces aveux, les objets volés n'ont pas encore été retrouvés. La jeune femme est détenue au Moka Detention Centre, en attendant la suite des investigations.

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