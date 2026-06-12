Ile Maurice: Titrudeo Dawoodarry officiellement nommé à la tête de la FCC

Le Conseil des ministres a entériné la nomination de Titrudeo Sanjay Dawoodarry au poste de directeur général de la Financial Crimes Commission (FCC), conformément à l'article 10 (1) de la loi portant création de l'institution. Cette désignation, proposée par le Premier ministre et approuvée par le président de la République, met fin à six mois d'intérim, durant lesquels M. Dawoodarry assurait déjà la direction de la commission.

Son accession à ce poste fait suite au départ de Navin Beekarry, après la victoire de l'Alliance du changement aux législatives de novembre 2024. Avant de prendre les rênes de la FCC, le nouveau directeur général a passé huit ans à titre de directeur des enquêtes par intérim à l'Independent Commission Against Corruption, institution qui a depuis été transformée en FCC.

Le profil de M. Dawoodarry conjugue expérience opérationnelle et solide formation académique. Ancien surintendant de police, il a notamment suivi une formation à l'US Army Intelligence School et est titulaire d'un master en informatique forensique, d'un MBA en finance et comptabilité, ainsi que de la certification de Certified Fraud Examiner. Il a également dirigé l'unité de cybercriminalité du Central Criminal Investigation Department et collaboré avec Interpol.