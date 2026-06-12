Ile Maurice: Le pays veut lutter contre les faux profils et les cyber-arnaques

Face à l'augmentation des fraudes et du harcèlement en ligne, le gouvernement réfléchit à un système de vérification d'identité pour les utilisateurs des réseaux sociaux. Comment cela se fera ?

Les réseaux sociaux font aujourd'hui partie du quotidien de nombreux jeunes. Ils permettent de communiquer, de s'informer et de partager du contenu avec leurs amis. Mais ces plateformes sont aussi devenues le terrain de nombreuses dérives. Face à la multiplication des arnaques, des faux profils et des cas de harcèlement en ligne, le gouvernement envisage de mettre en place un système de vérification d'identité pour les utilisateurs des réseaux sociaux.

Cette réflexion a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres du 5 juin. Le ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation (TIC) prévoit désormais de consulter divers acteurs afin d'étudier les modalités d'un tel dispositif. L'objectif est de mieux identifier les personnes qui utilisent les plateformes numériques et de limiter les abus commis sous couvert de l'anonymat.

Des chiffres inquiétants

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Selon le ministre des TIC, Avinash Ramtohul, plus de 2 300 cas de préjudices en ligne ont déjà été signalés depuis le début de l'année 2026. Les autorités estiment toutefois que de nombreuses victimes ne portent pas plainte, ce qui signifie que le nombre réel pourrait être encore plus élevé. Les escroqueries fondées sur l'ingénierie sociale figurent parmi les menaces les plus fréquentes. Cette technique consiste à manipuler une personne afin qu'elle communique volontairement des informations confidentielles, telles qu'un mot de passe ou un code de vérification. Une fois ces informations obtenues, les fraudeurs peuvent prendre le contrôle de comptes WhatsApp, Facebook ou Instagram.

«Depuis le 1er janvier, 2 300 cas ont été rapportés, et il y a presque autant de cas qui ne sont pas signalés», affirme le ministre Ramtohul. Les statistiques montrent également une augmentation du harcèlement en ligne. Le ministère indique avoir enregistré 742 cas de cyberharcèlement, dont de nombreux concernent des mineurs. Depuis janvier, 121 cas impliquant des enfants et adolescents de moins de 18 ans ont été signalés.

Comment fonctionnerait la vérification d'identité ?

Le principe des verified identities est relativement simple : chaque utilisateur devrait prouver son identité réelle grâce à une pièce d'identité officielle, un numéro de téléphone vérifié ou un système d'authentification sécurisé. L'objectif n'est pas d'empêcher les internautes d'exprimer leurs opinions, mais de rendre les plateformes plus sûres et plus transparentes. Selon les autorités, cette mesure pourrait contribuer à réduire les faux profils, les usurpations d'identité, les contenus haineux et les escroqueries. «Si une personne ne fait rien de répréhensible, elle n'a rien à craindre», estime le ministre.

Une idée déjà testée ailleurs

Maurice n'est pas le seul pays à s'intéresser à ce type de dispositif. Dans plusieurs régions du monde, des systèmes de vérification existent déjà ou en cours d'étude. En Chine, de nombreuses plateformes imposent déjà une identification au nom réel. En Corée du Sud, des mécanismes similaires ont également été expérimentés.

L'Union européenne travaille, de son côté, sur un portefeuille numérique d'identité qui permettra aux citoyens de prouver certaines informations en ligne, tout en protégeant leurs données personnelles. L'Australie et le Royaume-Uni réfléchissent également à des systèmes permettant de vérifier l'âge ou l'identité des utilisateurs afin de mieux protéger les mineurs sur Internet.

Entre sécurité et liberté

Le projet suscite toutefois des interrogations. Certains spécialistes estiment qu'une meilleure identification des internautes permettrait de lutter plus efficacement contre les cybercriminels. D'autres, par contre, craignent que ces systèmes ne portent atteinte à la vie privée ou à l'anonymat en ligne. Le gouvernement affirme vouloir trouver un équilibre entre ces deux préoccupations. «La liberté d'expression est garantie par la Constitution, mais le droit à la vie privée l'est également. La liberté d'expression d'une personne s'arrête là où commence le droit à la vie privée d'une autre», rappelle le ministre Ramtohul. Les consultations qui débuteront prochainement devront justement permettre de déterminer comment protéger les internautes, tout en respectant leurs droits fondamentaux.

Un enjeu pour les jeunes

Pour les adolescents, souvent très présents sur les réseaux sociaux, cette réflexion est particulièrement importante. Les jeunes figurent parmi les principales victimes du cyberharcèlement, des faux profils et des tentatives d'escroquerie en ligne. Si aucune date n'a encore été fixée pour l'adoption d'une éventuelle loi, les autorités souhaitent avancer rapidement. Dans un monde où les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, Maurice cherche ainsi à rendre l'espace numérique plus sûr, tout en préservant les libertés de ses citoyens.

Cela ne date pas d'hier

Quand on parle de cybercriminalité, on pense souvent aux réseaux sociaux ou aux smartphones. Pourtant, les premières formes de fraude informatique remontent aux années 1970, bien avant l'apparition de Facebook, d'Instagram ou de TikTok. L'une des techniques les plus utilisées aujourd'hui est le phishing (hameçonnage).

Le principe est simple : les escrocs se font passer pour une personne ou une organisation de confiance afin d'obtenir des informations personnelles comme des mots de passe ou des coordonnées bancaires. Cette méthode est devenue l'une des cyber-arnaques les plus répandues dans le monde. Les cybercriminels utilisent également des bots, des programmes informatiques capables de créer automatiquement des centaines, voire des milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux. Ces comptes peuvent servir à diffuser de fausses informations, envoyer des messages frauduleux ou gonfler artificiellement la popularité de certaines publications.

Selon plusieurs études internationales, les adolescents figurent parmi les utilisateurs les plus exposés aux risques en ligne, notamment parce qu'ils partagent davantage d'informations personnelles sur Internet. C'est pourquoi les experts recommandent de ne jamais communiquer ses mots de passe et de vérifier l'identité des personnes qui prennent contact en ligne. Sur Internet, un simple clic peut parfois faire toute la différence entre une navigation sécurisée et une tentative d'arnaque.