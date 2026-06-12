Tunisie: Le déficit commercial du pays s'alourdit à 10,4 milliards de dinars à fin mai 2026

Le déficit commercial de la Tunisie s'est aggravé durant les cinq premiers mois de l'année 2026 pour atteindre 10,4 milliards de dinars, contre 8,4 milliards de dinars à la même période de 2025, sous l'effet d'une progression des importations plus rapide que celle des exportations, selon les dernières données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INS).

Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur ont totalisé 28,17 milliards de dinars à l'exportation et 38,59 milliards de dinars à l'importation à fin mai 2026. Les exportations ont progressé de 5 % sur un an, tandis que les importations ont enregistré une hausse de 9,6 %.

Cette évolution a entraîné un creusement du déficit commercial à 10,42 milliards de dinars contre 8,37 milliards un an auparavant. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est ainsi replié à 73 %, contre 76,2 % durant les cinq premiers mois de 2025.

L'huile d'olive soutient les exportations

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L'évolution des exportations a été principalement portée par les industries mécaniques et électriques, dont les ventes ont augmenté de 6,1 %, ainsi que par les industries agroalimentaires qui ont enregistré une hausse de 20 %.

Cette performance est notamment attribuée à la progression des exportations d'huile d'olive, dont la valeur est passée de 2,12 milliards de dinars à 3,05 milliards de dinars sur un an.

Le secteur de l'énergie a également affiché une forte croissance de 37,7 %, grâce à l'augmentation des exportations de produits raffinés.

À l'inverse, les exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés ont chuté de 31,8 %, tandis que celles du textile, habillement et cuir ont reculé de 6,2 %.

Une forte hausse des importations énergétiques

Du côté des importations, toutes les catégories de produits ont enregistré des augmentations. Les produits énergétiques ont connu la plus forte progression avec une hausse de 35,1 %, suivis des produits alimentaires (+20,1 %), des biens de consommation (+5,9 %), des biens d'équipement (+4,1 %) et des matières premières et demi-produits (+1,5 %).

L'INS souligne que le déficit commercial demeure fortement lié à la facture énergétique. Le déficit du secteur énergétique s'est établi à 5,83 milliards de dinars à fin mai 2026, contre 4,33 milliards de dinars à la même période de l'année précédente.

Hors énergie, le déficit commercial est ramené à 4,59 milliards de dinars.

L'Union européenne demeure le principal partenaire commercial

Les exportations tunisiennes vers l'Union européenne, qui représentent 71,5 % du total des ventes à l'étranger, ont atteint 20,13 milliards de dinars, en hausse par rapport aux 18,87 milliards enregistrés un an plus tôt.

Les exportations ont progressé vers la France (+6,7 %) et l'Italie (+3,5 %), tandis qu'elles ont reculé vers l'Allemagne (-1,3 %) et les Pays-Bas (-11,3 %).

Vers les pays arabes, les exportations ont fortement augmenté vers l'Égypte (+110 %) et l'Arabie saoudite (+59,9 %). En revanche, elles ont diminué vers le Maroc (-37,7 %), l'Algérie (-26 %) et la Libye (-20,5 %).

Concernant les importations, l'Union européenne demeure également le premier fournisseur de la Tunisie avec 44,2 % du total des achats extérieurs. Les importations en provenance de l'UE ont atteint 17,05 milliards de dinars, en hausse de 10,2 % sur un an.

Un déficit concentré sur l'énergie et les intrants industriels

L'analyse par groupes de produits montre que le déficit commercial provient principalement des produits énergétiques (-5,83 milliards de dinars), des matières premières et demi-produits (-2,6 milliards), des biens d'équipement (-1,83 milliard) et des biens de consommation (-1,1 milliard).

Seul le groupe des produits alimentaires a dégagé un excédent commercial de 943,4 millions de dinars, porté notamment par les performances des exportations d'huile d'olive.

Ces résultats confirment la persistance des déséquilibres structurels du commerce extérieur tunisien, marqués par une forte dépendance énergétique et une progression soutenue des importations, malgré la bonne tenue de certains secteurs exportateurs.