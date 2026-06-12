Afrique: Mondial 2026 - Composition et calendrier complet du Maroc

La sélection marocaine Morocco national football team aborde la Coupe du monde 2026 avec de fortes ambitions, portée par une génération de joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. Les Lions de l'Atlas évolueront dans un groupe particulièrement relevé face au Brésil, à l'Écosse et à Haïti.

La compétition, organisée conjointement par les États-Unis United States, le Mexique Mexico et le Canada Canada, se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Il s'agira de la septième participation du Maroc à une phase finale de Coupe du monde, et de la troisième consécutive après 2018 et 2022.

Une génération portée par des cadres évoluant en Europe

Le Maroc s'appuie sur un noyau de joueurs confirmés et de jeunes talents. Parmi eux figurent Achraf Hakimi Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui Noussair Mazraoui (Manchester United), ou encore le meneur offensif Brahim Díaz Brahim Díaz.

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Dans les buts, Yassine Bounou Yassine Bounou reste une valeur sûre, reconnu parmi les meilleurs gardiens du continent africain.

Le milieu de terrain repose sur une nouvelle génération prometteuse avec Bilal El Khannouss Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi Ayyoub Bouaddi.

Un système tactique basé sur le pressing et la flexibilité offensive

Sous la direction du sélectionneur Mohamed Ouahbi, le Maroc évolue principalement en 4-3-3. Le dispositif repose sur un pressing haut et une forte intensité dans les transitions.

Le staff technique explore également l'utilisation d'un « faux numéro 9 », avec Ismaël Saibari Ismaël Saibari dans un rôle axial plus mobile, favorisant la circulation offensive et la projection rapide.

Ce choix tactique pourrait influencer les choix de sélection, notamment dans la gestion des profils d'attaquants traditionnels.

Le Maroc devra composer avec un groupe exigeant comprenant le Brésil Brazil, favori de la compétition, ainsi que l'Écosse Scotland et Haïti Haiti.

Les Lions de l'Atlas entameront leur parcours le 13 juin 2026 face au Brésil à New York/New Jersey, avant d'affronter l'Écosse à Boston, puis Haïti à Atlanta.

La sélection marocaine comprend un groupe élargi mêlant joueurs expérimentés et jeunes talents issus de clubs européens et arabes. Plusieurs ajustements ont été opérés avant la compétition, avec des remplacements dans certains secteurs, illustrant une préparation encore en phase de finalisation.