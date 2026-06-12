Afrique: Mondial 2026 - L'équipe de Tunisie entame l'aventure ce lundi - Audace et engagement

Notre équipe tunisienne se présente à ce rendez-vous avec beaucoup plus d'incertitudes que d'assurances, faute de bonne préparation, de prospection de nouveaux talents et de moyens.

Toute projection positive serait insensée pour ne pas dire délirante, car notre team national est encore très loin pour rivaliser avec le haut niveau.

Ce lundi, notre équipe nationale de football entamera sa coupe du monde 2026. Une 7e participation qu'on aurait espérée différente des précédentes. Toutes décevantes. Mais cela ne serait certainement pas le cas.

C'est que notre équipe tunisienne se présente à ce rendez-vous avec beaucoup plus d'incertitudes que d'assurances, faute de bonne préparation, de prospection de nouveaux talents et de moyens.

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La rencontre amicale contre la Belgique a démontré, à juste titre, que notre team national est encore très loin pour pouvoir espérer rivaliser avec le haut niveau, tellement il est toujours désarmé aussi bien sur le plan technique, tactique que moral. Des facteurs essentiels pour les grands événements.

On oserait même affirmer, comme le soutiennent d'ailleurs certains observateurs, que le groupe sélectionné par Sabri Lamouchi manque, à l'exception de quelques joueurs, de caractère pour espérer présenter une copie digne et honorable lors de la plus grande manifestation footballistique.

Et les exigences du haut niveau sont, généralement, trop élevées pour s'attendre à des surprises. Seules comptent la compétitivité, la force de caractère et l'endurance. Des éléments qui manquent malheureusement à notre team national.

Le problème du football tunisien, c'est qu'il s'est contenté, depuis de longues années, à naviguer à vue, sans planification ni projection, ce qui justifie cette fragilité face aux exigences internationales.

Question de planification

Le cas du Maroc, lors du dernier mondial, est assez révélateur. Une performance bien méritée et qui est devenue possible grâce à une stratégie bien réfléchie. N'oublions pas que l'équipe marocaine est restée trop longtemps loin des projecteurs pour planifier et préparer, grâce à une gestion à la base, une nouvelle génération compétitive et hautement performante.

Et voilà, qu'aujourd'hui, le Maroc domine la hiérarchie du football africain et commence à concurrencer les grosses cylindrées internationales avec, à l'arrivée, une demi-finale en 2022 et le titre mondial U20, en 2025.

Un choix payant que nos structures fédérales n'ont pas osé entreprendre faute, certainement, de clairvoyance et surtout d'humilité. Une attitude à revoir, sérieusement, le moment venu.

Pour cela, il est nécessaire, comme on l'a déjà souligné sur ces mêmes colonnes, de procéder à une remise en cause sérieuse et à une restructuration profonde de notre football. Comprendre une opération d'épuration globale de mettre notre football, à moyen et long termes, sur les bons rails.

Un pari qui repose, lui-même, sur l'identification d'une nouvelle génération de dirigeants engagés et qualifiés.

Pour l'instant, l'essentiel serait de composer avec les moyens de bord. Certes, on ne s'attend aucunement à un exploit, mais on espère plutôt de l'engagement et une volonté sincère à honorer les couleurs nationales. Et surtout d'éviter le ridicule.