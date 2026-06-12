Tunisie: Mercato - Aissa Laïdouni dans le viseur de l'EST

L'Espérance Sportive de Tunis aurait à nouveau coché le nom du piston Aissa Laïdouni en cette période de pré-mercato.

Sous contrat avec Al Wakrah du Qatar jusqu'en juin 2028, Laïdouni, 29 ans, serait une cible prioritaire des «Sang et Or». Déjà sous les radars de l'EST l'été passé, Laïdouni pourrait découvrir la Ligue 1 cette fois-ci.

Capable d'évoluer en sentinelle ou en numéro 8, le joueur est surtout doté d'un sens du jeu des plus matures, tout en étant capable de prendre le manche dans l'entrejeu. En clair, avec ce profil des plus véloces, l'EST compte sur Laïdouni pour faire passer un cap à son milieu de terrain. Ex-joueur de l'Union Berlin, du FC Voluntari de Roumanie et des Hongrois de Ferencvaros, le joueur formé à Angers est une valeur sûre, un compétiteur, qui, rappelons-le, a enchaîné les titres nationaux en Hongrie et disputé la Ligue européenne des champions. Nous y reviendrons.

La Botola Pro pour Houssem Tka

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Encore redevable d'une année de contrat à l'Espérance de Tunis, le milieu axial, Houssem Tka, aurait, cependant, obtenu son bon de sortie et il n'en fallait pas plus pour que des offres concrètes soient transmises au joueur. Aux dernières nouvelles, c'est du côté de la Botola Pro que Tka, 25 ans, devrait déposer ses valises. En l'état, le MAS Fès, le Raja Club Athletic, le Wydad AC, l'AS FAR et la RS Berkane lorgnent un joueur révélé quand il évoluait sous les couleurs des Bleus de l'US Monastirienne.

L'ESZ veut fondre sur El Bekaye Diakité

L'axial malien El Bekaye Mery Diakité est actuellement sous les radars de l'ES Zarzis. Au sortir d'une saison pleine à Chemal FC, club mauritanien, le joueur de 26 ans, ancien joueur des Sénégalais du FC Guédiawaye, de l'ASKO Kara du Togo, des Ivoiriens du Stella d'Adjamé et du LYS Sassandra, pourrait rejoindre l'ES Zarzis en tant qu'agent libre.

L'ASM prend Haroun Ayari

L'Avenir Sportif de La Marsa anticipe déjà le mercato estival, une période des transferts qui débutera le 1er juillet.

Ainsi, l'exécutif des Marsois a quasiment conclu avec Haroun Ayari, milieu offensif de 26 ans et transfuge de l'US Tataouine. Aussi, les banlieusards du nord ont convaincu le latéral droit Nidhal Belhaj Amor (23 ans), désormais ex-joueur du Croissant Sportif de Msaken, de signer pour une durée de trois ans. Rappelons que le club du Saf-Saf a récemment conclu avec le gardien Mohamed Amine Ben Brik. Des renforts intéressants pour le coach Imed Ben Younès.

Nour Mani sur le marché

L'attaquant-buteur de l'Espoir Sportif d'Hammam- Sousse, Nour Mani, a résilié son engagement avec son désormais ex-club employeur, et ce, après avoir dédommagé l'ESHS suite à une rupture unilatérale du contrat. Canonnier de la Ligue 2 lors de l'exercice écoulé, Mani, 24 ans, constitue forcément une cible de choix pour plus d'un club ambitieux.

Raed Bouchniba mettrait le cap sur l'Egypte

L'arrière droit Raed Bouchniba, 22 ans, pourrait quitter l'Union Sportive Monastirienne, club qu'il avait rejoint l'hiver dernier et avec qui il est encore sous contrat jusqu'en été 2028. Selon certaines informations, l'ex-«Sang et Or» serait en pourparlers avancés avec Ghazl El Mahalla, club d'Egyptian Premier League.