Tunisie: Djerba devance Séville et Marrakech et s'impose comme destination soleil numéro 1 selon easyJet

Djerba, l'île du sud-est tunisien, arrive en première position d'un classement estival établi à partir des offres du voyagiste easyJet, consacré aux destinations dites "soleil garanti" et accessibles à petit budget. Elle devance plusieurs destinations touristiques majeures telles que Séville en Espagne et Marrakech au Maroc.

Selon les données relayées dans le cadre des offres d'easyJet Holidays, ce classement met en avant des destinations combinant forte probabilité d'ensoleillement, faible risque de pluie et tarifs compétitifs pour des séjours tout compris.

Une destination mise en avant pour son climat et ses prix

Djerba est présentée comme la destination offrant les meilleures garanties météorologiques, avec une absence de pluie durant les mois d'été et des températures moyennes avoisinant les 28,5 °C en juillet et août. L'île bénéficie également de tarifs jugés particulièrement attractifs, avec des séjours tout compris proposés à partir de 471 livres sterling depuis le Royaume-Uni.

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Connue pour ses plages méditerranéennes, ses villages blanchis à la chaux et son patrimoine culturel, Djerba est également valorisée pour son attractivité touristique croissante auprès des voyageurs européens, notamment britanniques.

Dans ce classement, Djerba devance Séville, qui affiche également des conditions climatiques très favorables avec une quasi-absence de précipitations et des températures estivales moyennes de 28,3 °C. La ville espagnole est suivie de près par la station balnéaire de Charm el-Cheikh en Égypte, réputée pour ses plages et ses activités nautiques.

D'autres destinations comme Kos en Grèce ou Marrakech au Maroc figurent également parmi les lieux les plus prisés dans ce classement basé sur l'ensoleillement et le rapport qualité-prix.

Un classement fondé sur le "soleil garanti" et l'accessibilité

Le classement publié dans le cadre des offres easyJet repose sur une combinaison de critères touristiques et commerciaux : conditions météorologiques estivales, probabilité d'ensoleillement, niveau de prix des vols et des séjours tout compris.

Certaines destinations affichent jusqu'à 89 % de chances de soleil pendant la haute saison estivale, selon les données utilisées par le voyagiste.

Les offres mises en avant comprennent des vols à partir de moins de 50 livres sterling et des séjours tout compris débutant autour de 174 livres sterling pour certaines destinations.

Ce type de classement s'inscrit dans une stratégie marketing plus large des compagnies aériennes et voyagistes visant à promouvoir les destinations méditerranéennes auprès du marché britannique, particulièrement sensible aux critères de prix et de climat.

Dans ce contexte, la performance de Djerba illustre le positionnement de la Tunisie comme destination compétitive, combinant accessibilité économique et climat stable durant la saison estivale.

Djerba s'impose ainsi comme la destination la mieux classée dans ce palmarès easyJet des séjours "soleil garanti", confirmant son attractivité face à des concurrents majeurs comme Séville, Marrakech ou Sharm el-Sheikh, grâce à un avantage combiné de climat et de prix.