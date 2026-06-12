Tunisie: Semaine de La Diplomatie Canadienne - Célébrer 60 ans de présence et de partenariat

Le Canada célèbre cette année le 60e anniversaire de l'ouverture de son ambassade en Tunisie, première représentation canadienne au Maghreb. SE l'ambassadeur Alexandre Bolodeau a lancé officiellement le 8 juin la Semaine de la diplomatie canadienne, en présence d'invités et de partenaires tunisiens et étrangers. Il a annoncé que « l'ambassade sera un lieu accueillant, rassembleur et propice aux échanges » durant une semaine entière d'évènements et d'expositions.

M. Habib Abid, ministre de l'Environnement a été présent lors de la première soirée. Il a rappelé dans son allocution les différentes facettes de la diplomatie tuniso-canadienne et la diversité des échanges qui unissent nos deux pays. L'exposition à l'ambassade et les documents fournis abordent des domaines variés tels que l'éducation, le développement économique, la gouvernance, l'innovation et les échanges culturels.

Ils évoquent le premier vol direct Tunis-Montréal en 2014, le commerce bilatéral et des histoires de réussite de la coopération tuniso-canadienne. Parmi les réalisations concrètes, les documents citent l'accélération de l'accès à l'électricité dans les zones rurales, la modernisation des pratiques de formation, le développement de solutions de financement adaptées aux petites entreprises, l'appui en géomatique pour la gestion des ressources naturelles et des espaces urbains...

En plus des engagements passés, des partenariats seront présentés au cours de la Semaine du Canada, en rapport avec le commerce, les possibilités de migration au Canada hors Québec, le renforcement de la coopération académique et plusieurs autres thématiques encore.

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Le pouvoir de la diplomatie culturelle

SE l'ambassadeur Alexandre Bolodeau a souligné dans son mot de bienvenue que le volet culturel occupe une place importante dans les relations entre le Canada et la Tunisie. Par sa force et sa subtilité, le dialogue interculturel s'inscrit au-delà de l'intérêt politique immédiat. C'est un « instrument de paix qui réduit les stéréotypes et favorise la confiance entre les nations ». Selon M. l'ambassadeur, les deux concerts récents de Bryan Adams à Dougga illustrent parfaitement la vitalité de cette coopération culturelle.

La Semaine de la diplomatie canadienne continue à favoriser le dialogue interculturel et le rapprochement entre les scènes artistiques des deux pays. Lors de la première soirée, l'Orchestre symphonique et choeur El Manar, sous la direction de Salma Messaoudi et avec la participation de la cheffe de choeur Amina Baklouti, a offert une prestation de grande qualité au siège de l'ambassade canadienne.

Devant une large audience, ils ont interprété un répertoire éclectique, avec des morceaux classiques et lyriques. Cette performance remarquable a séduit le public par le talent des musiciens et des choristes, tout en illustrant l'ouverture de la scène musicale tunisienne sur le monde.

La deuxième soirée prouve davantage la place privilégiée qu'occupe la culture dans le rapprochement entre le Canada et la Tunisie. Un concert de jazz aux influences arabes a réuni la trompettiste de renommée internationale Rachel Therrien et le pianiste Omar El Ouaer. Ils ont partagé la scène avec la virtuose du oud Ghalia Ben Halima, le guitariste Hamza Zaremdini et le bassiste Youssef Soltana.

Ce spectacle tuniso-canadien de sortie de résidence s'appuie sur des morceaux célèbres tunisiens et arabes, magnifiés par les arrangements jazzy de Omar El Ouaer. Ses improvisations au piano ont rencontré les envolées de la trompette de Rachel Therrien pour une expérience à la fois élégante, authentique et innovante. Plusieurs représentations sont d'ailleurs prévues.

Une activité « Art, design et diplomatie » a également réuni étudiants et enseignants autour de la création de tenues inspirées des patrimoines culturels tunisien et canadien, où les influences des deux pays se mêlent.

Un marché solidaire au sein de l'ambassade a aussi mis en avant des produits de femmes artisanes tunisiennes.

La Semaine de la diplomatie canadienne se poursuit encore avec des expositions, des échanges et d'autres activités célébrant les liens passés, présents et futurs tissés entre les deux pays.